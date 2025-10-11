“여름 내내 바르고 다녔는데”…온라인서 싸게 산 화장품이 ‘짝퉁’이라고?

온라인 플랫폼을 통해 효과가 없거나 품질이 떨어지는 이른바 ‘짝퉁’ 화장품 유통이 늘고 있어 소비자들의 각별한 주의가 요구된다.

한국소비자원은 최근 3년간(2022년 1월~2025년 8월) 1372소비자상담센터 및 국제거래 소비자포털에 접수된 온라인 가품 화장품 관련 소비자 상담이 총 447건에 달한다고 10일 밝혔다.

가품 화장품의 주요 유통 경로는 ‘온라인 쇼핑 플랫폼’이 70.7%(316건)로 가장 많았고 ‘개인 쇼핑몰’ 18.3%(82건), ‘중고거래 플랫폼’ 8.7%(39건) 순으로 나타났다.

품목별로는 ‘향수’ 관련 상담이 전체의 절반 이상인 51.5%(230건)으로 가장 많았으며, ‘기초 화장품’ 26.0%(116건), ‘색조 화장품’ 11.9%(53건) 등이 뒤를 이었다. 특히 기초·색조 화장품 관련 상담은 해마다 꾸준히 늘고 있는 추세다. 상담 이유 중 가장 많은 비중을 차지한 것은 ‘품질’ 문제로 전체의 58.6%(262건)에 달했다.

온라인 가품 화장품 품목별 상담 접수 현황. 뉴시스(한국소비자원 제공)

소비자들은 △정품과 다른 향이나 질감 △용기 및 프린팅 차이 △제품 일련번호 미표기 등을 문제로 지적했다. 판매자가 정품 입증 자료를 제공하지 않는 경우도 많았다.

한국소비자원은 가품 피해를 막기 위해 △공식 홈페이지나 인증된 판매처 이용 △구입 직후 제품 이상 여부 확인 △정품 보증서·라벨 확인 △영수증·구매내역 보관 등을 당부했다.

