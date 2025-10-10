이민정♥이병헌 아들, 얼마나 잘생겼길래?…손연재도 깜짝 “누가 봐도 리더”

배우 이병헌·이민정 부부와 아들 준후. 뉴스1 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처

전 리듬체조 선수 손연재가 배우 이병헌·이민정 부부의 아들 준후 군의 훈훈한 외모에 감탄을 쏟아냈다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’에는 “남편 미안해, 나 또 신나. MJ 언니와 본격 낮술 때리는 데이트♥”라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 손연재와 배우 이민정이 서촌 낮술 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 손연재는 이민정과 대화를 나누던 중 “준후가 진짜 잘생겼다”고 말하며 “서이 돌잔치에 갔을 때 주차권을 나눠주더라. 친구들 사이에서도 리더 같은 포스가 느껴졌다”고 당시를 떠올렸다.



이에 이민정은 폭소하며 아들 친구들과의 에피소드도 덧붙였다. 그는 “‘공 잡아, 서이야!’라며 외치는 열 명의 목소리에 ‘내가 준후 친구들을 괜히 불렀나’ 싶더라”며 “‘준후 친구들! 이렇게 떠들 거면 밖으로 나가야 한다’고 말하기까지 했다”고 털어놨다.

육아에 대한 현실적인 조언도 이어졌다. 이민정은 “남자아이들은 좀 세게 말해야 한다. 길게 말하면 효과가 없다”며 “꼭 붙잡고 눈을 마주친 상태에서 왜 안 되는지 설명해야 한다. 단, 친구들 앞에서는 절대 안 된다. 자존심을 건드리면 안 된다”고 강조했다.



또한 “저는 주로 방으로 데려간다. 방에 들어가는 순간부터 이미 긴장한다. 분위기만으로도 아이가 상황을 인지한다”고 자신만의 훈육 방식을 공유하기도 했다.

딸과 아들의 차이에 대해서는 “아들은 뛰어다니는 걸 잡느라 몸이 힘든데, 딸은 감정선이 예민하다. 어느 타이밍에 달래야 하는지, 어디까지 선을 지켜야 하는지 고민된다”고 전했다.

이를 듣던 손연재는 “그런 둘째가 나오면 어쩌냐”고 걱정했고, 이민정은 “그러면 너는 완전히 끝난 거다. ‘아들이 쉬웠구나’ 되는 거다”고 말해 폭소를 자아냈다.

한편, 이민정은 2013년 이병헌과 결혼해 아들 준후 군을 낳았으며 지난 2023년 12월 딸 서이 양을 출산했다. 그는 지난 4월 자신의 유튜브 채널을 통해 두 살 시절 아들 준후의 영상을 공개하며 큰 화제를 모은 바 있다.

