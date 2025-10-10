쓱쓱이? 싹싹이? 로봇청소기 이 업체, ‘한글날’ 작명 이벤트 연다

중국 가전업체 로보락(Roborock)이 한글날을 맞아 ‘순우리말 작명 백일장’ 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다. 로보락 제공

오는 22일까지 로보락 공식 사회관계망서비스에서 진행되는 이벤트는 △F25 Ultra(F25 울트라) △Saros Z70(사로스 Z70) △H60 Hub Ultra(H60 허브 울트라) 중 하나의 제품 기능과 특징 살린 순우리말 이름을 댓글로 달아 참여할 수 있다.

작명 이유와 의도 등을 함께 적으면 가산점이 주어지며, 해당 이벤트 게시물에 ‘좋아요’를 누르거나 이벤트를 함께 참여하고 싶은 지인을 태그하면 수상 확률이 높아진다.

대상 수상자에게는 올해 로보락 플래그십 로봇청소기 S9 MaxV Ultra(S9 맥스V 울트라)를 증정하며, 우수상은 무선청소기 H60 Pro(H60 프로), 장려상은 신세계백화점 상품권 3만원이 제공된다.

수상자는 제품 연관성(40%), 창의성(30%), 기획 의도(30%)를 기준으로 심사를 거쳐 선정되며 오는 27일 인스타그램 개별 메시지로 안내될 예정이다.

로보락 관계자는 “로보락 청소기에 어울리는 독창적인 이름을 붙이며 한글의 멋을 느낄 색다른 기회가 될 것”이라고 말했다.

