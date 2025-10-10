현대차 자율주행 수소트럭, 美타임 ‘2025 최고의 발명품’ 선정

현대차는 자율주행 엑시언트 수소전기트럭이 미국 시사주간지 타임의 ‘2025 최고의 발명품’에 선정됐다고 10일 밝혔다.

자율주행 엑시언트 수소전기트럭은 현대차가 미국의 자율주행 상용 소프트웨어 개발 전문기업인 플러스AI와 협업해 만든 트럭이다. 현대차의 수소전기차 플랫폼에 플러스AI의 레벨4 자율주행 소프트웨어 ‘슈퍼 드라이브’가 결합했다.

현대차의 자율주행 엑시언트 수소전기트럭. 현대차 제공

빠른 충전과 긴 주행거리, 무공해라는 수소전기차의 장점에 자율주행 시스템을 더해 운송 효율성을 높이고, 수소 충전소 및 경로 데이터를 통해 인프라 구축에 기여할 것으로 현대차는 기대했다.

엑시언트 수소전기트럭은 세계 최초의 양산형 수소 연료전지 중대형 트럭으로 350kW 고효율 모터와 180kW 연료전지 스택, 72kWh 고전압 배터리를 탑재했다. 2020년 출시 이후 한국, 미국, 스위스, 독일 등 주요 시장에서 판매돼 누적 주행거리 1500만km를 돌파했다.

박철연 현대차 글로벌상용＆LCV사업본부장은 “지속 가능한 장거리 화물 운송 생태계 구축을 위한 현대차와 플러스AI의 협업이 뜻깊은 성과로 이어졌다”며 “현대차는 수소 상용차 분야에서 화물 운송의 새로운 기준을 제시하고 수소 생태계 구축에 앞장설 것”이라고 말했다.

