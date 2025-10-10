서울은 또 신고가, 지방은 거래 ‘0건’… 집값 격차 17년 만의 최대 [부동산+]

서울 성동구·마포구·광진구 등 한강벨트 주요 지역의 아파트값이 연일 신고가를 경신하며 수도권 집값 상승을 주도하고 있다. 연합뉴스

수도권과 지방의 아파트값 격차가 17년 만에 가장 벌어진 것으로 나타났다. 서울을 중심으로 한 ‘한강벨트’ 지역이 급등세를 이어가는 반면, 지방은 하락세에서 벗어나지 못하며 주택시장 양극화가 심화하고 있다.

9일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 7월 기준 아파트 매매 실거래가격 지수는 수도권 152.0, 지방 105.2로 집계됐다.

2017년 11월을 100으로 환산한 이 지수에서 수도권의 지방 대비 비율(1.4449)은 2008년 8월(1.4547) 이후 최고치로, 약 17년 만에 격차가 가장 크게 벌어진 셈이다.

수도권-지방 간 주택 가격 차이는 2008~2009년 글로벌 금융위기 이전까지 확대되다가 경기 침체로 줄어들었으나, 2015년을 기점으로 다시 벌어지기 시작했다. 코로나19 회복기에 잠시 완화됐던 격차는 2023년 이후 재차 확대되고 있다.

최근에는 서울 성동구·마포구·광진구 등 ‘한강벨트’ 지역 아파트값이 주간 단위로 0.6~0.8%씩 오르며 신고가를 갈아치우고 있다. 반면 지방 중소도시는 거래 절벽 속 하락세가 이어지며, 전국 시장이 명확히 ‘수도권 독주’ 국면으로 접어든 모습이다.

한국은행은 지난 6월 보고서에서 “수도권과 비수도권 간 경제력 격차와 인구 집중, 그리고 과거의 주택경기 부양정책이 맞물리며 가격 양극화가 구조적으로 고착화됐다”고 분석했다.

전문가들은 다주택자 규제가 수도권 주택시장에만 상승 압력을 주며 지역 간 불균형을 키운 점을 지적한다.

한국경제학회가 발표한 ‘지역 간 주택경기 양극화 현상 분석’ 논문에 따르면 정부의 다주택자 규제 강화 기간 수도권 아파트 매매가격은 평균 0.9% 상승한 반면, 지방은 0.07% 하락했다.

이근영 성균관대 명예교수는 “규제가 강화되면 다주택자들이 불이익을 피하기 위해 상대적으로 상승 가능성이 높은 수도권 주택으로 쏠리는 현상이 나타난다”며 “이로 인해 ‘똘똘한 한 채’ 선호가 심화되고 지방 부동산 시장은 더 위축된다”고 말했다.

그는 이어 “지방의 다주택자 규제 완화, 공공기관 이전 확대, 기업의 지방 유치 인센티브 같은 구조적 대책 없이는 수도권-지방 간 주택시장 양극화는 앞으로도 계속될 것”이라고 강조했다.

