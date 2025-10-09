귀경길 막판 정체, 경부선 엉금엉금…오후 10시쯤 해소

추석 연휴가 끝나가는 9일 막판 귀경길 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 오후 6시 기준 정체 구간은 서울 방향 경부선과 서해안선에 집중된 것으로 나타났다. 지방 방향 도로 흐름은 대체로 원활한 상태다.

9일 경부고속도로 잠원IC 상행선 귀경 차량들이 원할한 흐름을 보이고 있다.

현재 가장 긴 정체 구간은 경부선 서울 방향 청주~목천부근 20㎞ 구간으로 시속 40~80㎞ 정도 수준으로 서행하고 있다.

서울 요금소 부근과 대구부산선 부산 방향 상남쉼터 1차로, 청주영덕선 청주 방향 보은 부근에서는 교통사고 차량을 처리 중이다. 이 일대를 지나는 차량은 안전에 유의해야 한다.

오후 6시 요금소 출발 기준 지방에서 서울까지는 △부산 4시간 30분 △울산 4시간 10분 △강릉 3시간 20분 △양양 2시간 40분(남양주 도착) △대전 2시간 40분 △광주 4시간 20분 △목포 4시간 30분(서서울 도착) △대구 3시간 30분이 걸릴 것으로 보인다.

서울에서 지방까지 예상 소요 시간은 △부산 4시간 30분 △울산 4시간 10분 △강릉 2시간 40분 △양양 1시간 50분(남양주 출발) △대전 1시간 40분 △광주 3시간 20분 △목포 3시간 50분(서서울 출발) △대구 3시간 30분이다.

이날 서울 방향 정체는 오후 10시쯤 해소될 것으로 보인다.

