벌써 끝난 연휴 ‘한숨’… 내년초 또 ‘최장 9일’ 황금연휴 찾아온다

최장 연휴였던 올해 추석 막바지에 달하자 다음 장기 연휴가 언제 인지 손꼽아 계산하는 분위기다.

네이버 2026년 2월 달력 캡쳐

그 첫 번째로 12월에 달콤한 연휴를 맛볼 수 있다. 25일 목요일 크리스마스, 하루 뒤인 26일 금요일에 연차를 쓰면 주말까지 이어져 총 나흘 동안 연휴를 보낼 수 있다. 연차가 있다면 연말과 연초를 연계해 휴가를 내는 것도 방법이다. 12월 31일과 2026년 1월 2일에 연차를 사용하면 주말을 포함해 최대 5일간 쉴 수 있다.

2026년 1월은 신정을 제외하면 공휴일이 없으며 3월에는 삼일절이 주말과 겹쳐 대체공휴일 하루만 발생한다.

2026년 설날 휴일은 2월16일~18일이다. 월요일부터 수요일까지 설날 휴무여서 연휴는 앞의 주말을 포함해 닷새다. 목요일과 금요일 이틀 연차를 쓰면 14일부터 22일까지 최장 9일 연휴를 즐길 수 있다.

2026년 5월은 비교적 공휴일이 많다. 근로자의 날인 5월 1일은 금요일, 어린이날 5일은 화요일이다. 4일은 월요일에 연차를 쓰면 최대 5일을 쉴 수 있다. 부처님 오신 날 24일은 주말과 겹치지만 25일 월요일에 대체휴일이 적용돼 사흘간의 짧은 연휴를 즐길 수 있다.

한편 2031년 추석은 10월 1일로 추석 연휴는 9월 30일부터 10월 2일까지다. 금요일인 3일이 개천절이라서 주말 포함 6일간 쉴 수 있다.

이번 황금연휴처럼 최장 10일에 달하는 연휴는 2044년 추석에나 다시 찾아올 것으로 예상된다. 2044년 10월 7일에 하루를 쉬면 최장 9일의 연휴를 누릴 수 있다.

