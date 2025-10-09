북한 "적대세력 침략 위협 분쇄할 힘 부단히 증대"

노동신문을 비롯한 북한의 관영매체들이 9일 노동당 창건 80주년 기념 공동사설을 통해 적대세력의 위협에 맞서 국방력을 끊임없이 증강하겠다고 다짐했다.



노동당 기관지 '노동신문'과 군 신문인 '조선인민군'·청년 소식지인 '청년전위' 등 3개 매체는 이날 '위대한 당의 영도는 주체조선의 힘이며 승리이다'라는 제목의 사설에서 김정은 국무위원장에 대한 충성을 주문하며 이같이 밝혔다.

북한 김정은 국무위원장. 조선중앙통신·연합뉴스

사설은 "70여년간 어느 한시도 중단 없이 계속되어온 제국주의 연합 세력들의 전쟁 위협을 물리쳤을 뿐만 아니라 우리의 생존권을 찬탈하려는 사상 초유의 제재 봉쇄 책동, 우리의 사상과 제도를 안으로부터 무너뜨리려는 사상문화적 침투 책동과 심리모략전 등 전방위적 공간에서 벌어진 대결전에서 승리를 이룩한 것은 특기할만한 것"이라고 자평했다.



이어 "강하고 또 강해야 한다는 힘의 철학을 필승의 보검으로 틀어쥐고 우리 당이 줄기차게 인도하는 새 시대 국방공업 혁명은 공화국 무력의 선진성과 현대성을 급진적으로 장성시켜 적대세력들의 침략 위협을 철저히 제압 분쇄할 수 있는 힘을 부단히 증대시키고 있다"고 과시했다.



사설은 당과 국가를 부강하게 하는 길은 "사상과 영도의 유일성을 철저히 보장"하는 것이라며 "당 중앙위원회의 두리에 애국의 한마음으로 굳게 뭉쳐야한다"고 강조했다.



이들 매체가 공동사설을 낸 것은 2012년 김 위원장이 취임 후 처음 공개한 신년사를 '공동사설' 형식으로 게재한 이후 13년 만이다.

