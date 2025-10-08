귀경 차량에 고속도로 곳곳 정체… 오후 4~5시 혼잡 극심

추석 연휴 엿새째인 8일 귀경 차들이 몰리면서 전국 고속도로는 주요 분기점을 중심으로 몸살을 앓고 있다.

이날 오후 3시 현재 수도권에 가까워질수록 정체구간이 늘고 있다. 경부고속도로의 경우 충북 영동2터널부터 옥천4터널 사이 구간에서 차들이 시속 20∼40㎞로만 달리고 있다. 대전나들목을 지나 호남고속도로와 만나는 회덕분기점부근까지, 청주∼영덕 고속도로와 만나는 남이분기점 주변 등 구간에서도 시속 30㎞미만 속도밖에 내지 못하고 있다.

추석 연휴 엿새째인 8일 서울 서초구 잠원나들목 인근 경부고속도로 하행선(오른쪽)이 차량들로 붐비고 있다. 연합뉴스

서해안고속도로에서도 당진나들목을 지나 행담도휴게소까지, 일직분기점부터 금천까지 등 구간에서 차량 속도가 시속 40㎞를 넘지 못하고 있다.

중부고속도로 역시 서청주나들목과 남이천나들목 부근, 산곡분기점 주변 등지에서 차들이 시속 20∼40㎞ 속도로 가다 서기를 반복하고 있다.

영동고속도로도 북수원나들목 부근과 용인분기점과 안산분기점 주변 등에서 혼잡이 빚어지고 있다. 한국도로공사는 오후 4시 부산요금소를 출발하면 서울요금소까지 5시간 50분이 걸릴 것으로 예상했다.

광주에서는 5시간 30분, 대구에서는 4시간 50분, 강릉에서는 4시간, 대전에서는3시간 20분이 걸리겠다.

이날 지방에서 수도권으로 32만대가 이동할 것으로 예상되는 가운데 오후 4∼5시께 혼잡이 가장 극심할 것으로 내다봤다. 서울 방향 고속도로 혼잡은 밤 12시가 넘어야 해소될 전망이다.

이날 하루 열차는 총 31만6000석이 공급됐다. 오전 8시 기준 상행선 예매율은 94.3%였다.

노선별로는 경부선이 96.4%, 호남선 97.5%, 강릉선 98.7%이다.

