장동혁 대표, 추석 연휴에 ‘건국전쟁2’ 관람…4·3단체 “역사 왜곡” 반발

국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 롯데시네마 영등포점에서 영화 건국전쟁2를 관람하고 있다. 연합뉴스

제주4·3범국민위원회와 제주4·3기념사업위원회는 8일 성명을 내고 국민의힘 장동혁 대표가 영화 ‘건국전쟁2’를 관람한 것과 관련해 유감을 표명했다.

두 단체는 “장 대표가 4·3 유족과 시민단체의 만류에도 불구하고 국민의힘 소속 의원 및 청년들과 함께 영화를 관람하고 감독과의 대화 시간에 참석했다”며 “정당 대표로서 사회적 논란이 큰 사안에 보다 신중히 임할 필요가 있다”고 밝혔다.

이들은 장 대표가 영화 상영 후 “역사에는 다양한 관점이 필요하다”는 취지의 발언을 한 데 대해 “4·3 희생자와 유족의 아픔을 고려해야 한다”고 지적하며, “4·3의 역사적 진실이 왜곡되지 않도록 국회가 관련 법안을 조속히 논의해야 한다”고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 7일 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자 및 청년 당원들과 함께 ‘건국전쟁2’를 관람했다.

‘건국전쟁2’는 1945년부터 1950년까지 해방정국에서 정부 수립을 둘러싼 좌우 갈등을 다룬 독립영화다.

