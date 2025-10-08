조국 "한강 노벨상 수상에도 문화예술계 척박…사회안전망 절실"

조국혁신당 조국 비상대책위원장은 8일 한강 작가의 노벨문학상 수상 1주년을 앞두고 "문화예술인들을 위한 맞춤형 사회안전망 구축이 절실하다"고 지적했다.



조 위원장은 이날 페이스북 글을 통해 "노벨문학상 수상을 계기로 세계는 한국문학을 바라보는 시선이 달라졌다. 하지만 문화예술계의 현실은 여전히 척박하다"며 이같이 적었다.

조국혁신당 조국 비상대책위원장

그러면서 "많은 문학인이 생계를 위해 다른 경제 활동을 병행하는 실정"이라며 "진정한 문화강국은 창작자들이 창작에만 전념할 수 있는 세상"이라고 주장했다.



그는 "일시적 생활 지원을 넘어서 창작활동이 지속될 수 있는 토대를 만들어야 한다"며 "국회와 정부는 문화예술인이 가난하기 마련이라거나 가난이 창작의 힘이라는 말을 해서는 안 된다"고 강조했다.



조 위원장은 혁신당의 정책 목표인 '사회권 선진국'에 시민들이 문화예술을 향유하는 '문화권'이 포함된 점을 거론하면서 "문화예술 혜택에서 소외되는 국민이 없도록 평등한 문화 향유의 기반도 마련하겠다"고 언급했다.



이어 "앞으로 창작자들을 만나며 의견을 경청하려고 한다"며 "한강 작가의 노벨상 수상이 국민 모두의 문화권으로 확장될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지