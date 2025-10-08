유례없는 불확실성에 빨라진 시계…내달 4대그룹 '인사태풍' 분다

글로벌 경기침체 속 미국 관세, 노란봉투법 등 극심한 불확실성에 직면한 국내 주요 기업들이 올해는 예년보다 앞서 연말 인사를 단행할 것으로 보인다.



내년에도 불가피한 경영 불확실성 대비를 위해 보다 빨리 조직을 정비하겠다는 취지다.

정의선(왼쪽부터) 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 김동관 한화 부회장.

기업들은 올해 인사에서 성과에 입각한 '신상필벌'과 위기 대응을 위한 사업 효율화를 주요 키워드로 내세우고 있고 올해 인사 폭이 예년보다 커질 수 있다는 전망도 제기된다.



8일 재계에 따르면 오는 11월 초까지 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 직후 삼성전자, SK, 현대차그룹, LG 등 4대 그룹을 중심으로 연말 인사가 시작될 것으로 예상된다.



예년보다 최소 3주가량 빨라진 것으로, 미국 관세, 중국 공세 등 녹록지 않은 대외 환경과 노란봉투법 등 더욱 어려워진 국내 경영 상황을 고려한 조치를 풀이된다.



먼저 재계 1위 삼성전자는 다음 달 사장단 정기인사를 단행할 가능성이 크다.



삼성전자는 통상 12월 초 사장단과 임원 인사, 조직 개편을 순차적으로 진행했다. 하지만 최근 2년 11월 말에 인사가 이뤄져 올해도 비슷한 시기에 인사가 날 것이라고 업계는 전망했다.



삼성전자는 올해 인사에서 신상필벌 원칙은 지키되 조직 안정에도 초점을 맞출 것으로 보인다.



다만 올해 인사는 이재용 회장이 사법 리스크에서 완전히 벗어난 뒤 처음으로 단행되는 인사라 '뉴 삼성'을 위한 대대적인 조직 개편이 이뤄질 것이라는 예측도 나온다.



반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루(DS)부문의 경우 지난해 사업부장을 대거 교체하며 과감한 쇄신을 단행한 만큼 올해는 사업부장 라인에 큰 변화가 없을 것이라는 관측이 우세하다.



지난 3월 고(故) 한종희 대표이사 부회장의 갑작스러운 별세로 디바이스경험(DX)부문장 직무대행을 맡게 된 노태문 사장은 이번 인사에서 정식으로 DX부문장에 선임될 것으로 전망된다. 노 사장 후임에는 최원준 MX사업부 개발실장 겸 글로벌운영팀장(사장)이 유력한 것으로 알려졌다.



콘트롤타워 재건 여부도 그룹 최대 관심사다.



삼성전자는 지난해 인사 개편을 통해 삼성글로벌리서치 내에 경영진단실을 신설하고 관계사 경영 진단과 컨설팅 역할을 부여했다. 이를 두고선 과거 그룹 콘트롤타워 복원을 위한 수순이 아니냐는 해석이 나온 바 있다.



SK도 통상 12월 첫째 주에 발표하던 정기 인사를 11월로 앞당길 가능성이 있다.



내년도 사업 계획을 논의하는 'CEO 세미나'에 새로운 경영진을 참여시키겠다는 판단에서다.



이와 관련, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 지난달 말 열린 2025 울산포럼에서 기자들과 만나 "인사 시기는 유동적"이라며 "빨라질 수도 있고 아닐 수도 있다"고 가능성을 열어뒀다.



2021년 이후 3년간 없었던 부회장 승진자가 나올지도 관심사다. SK는 2022년부터 부회장 승진자를 배출하지 않아 현재 부회장은 장동현 SK에코플랜트 대표이사가 유일하다.

상단 왼쪽부터 시계방향으로 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정기선 HD현대 부회장, 허태수 GS그룹 회장, 이재현 CJ그룹 회장, 조만호 무신사 총괄대표, 방시혁 하이브 의장, 조현준 효성그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 김택진 엔씨소프트 대표.

재계에서는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 유력한 후보군으로 거론된다. 곽 사장이 AI 메모리 호황을 주도했고, 1965년생으로 60대에 접어들어 승진이 자연스럽다는 평가다.



유영상 SK텔레콤 대표이사의 거취도 이목이 쏠린다.



대규모 해킹 사태의 책임을 지고 물러날 것이라는 관측이 있는 한편 최근 대표 직속으로 AI 사내 독립 기업(CIC)을 신설한 만큼 유임할 것이라는 전망도 설득력을 얻고 있다.



통상 4대 그룹 중 연말 인사를 가장 늦게 하는 현대차그룹은 예년처럼 오는 12월 연말 인사를 단행할 가능성이 크다.



다만 현대차그룹은 지난해 트럼프 2기 대응을 위해 사장단 인사를 11월 중순으로 앞당긴 이력이 있어 올해도 같은 전철을 밟을지 주목된다.



지난해 인사에서는 장재훈 현대차 대표이사 사장이 부회장으로 승진하는 동시에 호세 무뇨스, 성 김 등 해외 인사들이 각각 현대차 대표이사 사장, 대외협력 부문 사장으로 영입됐다.



같은 선상에서 미국 관세 인하 지연이라는 최대 리스크에 직면한 현대차그룹이 이번에도 위기 극복을 위한 인사를 단행할지 내외부에서 이목이 쏠리고 있다.



이와 관련해 미국 등 글로벌 사업 효율화와 SDV(소프트웨어 중심 자동차), 로봇, AAM(미래항공교통) 등 미래 사업 경쟁력 강화가 올해 현대차그룹 인사의 최대 키워드가 될 것이라는 해석이 설득력을 얻고 있다.



LG그룹은 통상 계열사별 사업 보고회 이후 조직 개편과 인사 작업에 돌입한다. 올해도 11월 말께 조직 개편과 임원 인사가 이뤄질 전망이지만 최근 경영 불확실성이 커지며 그룹 내 위기감이 고조된 만큼 다소 앞당겨질 것이란 추측도 나온다.



구광모 LG그룹 회장은 올해 열린 두 차례의 사장단 회의에서 "절박감을 갖고 과거의 관성, 전략과 실행의 불일치를 떨쳐내야 한다"며 '구조적 경쟁력 강화'를 주문했다.



신학철 LG화학 최고경영자(CEO) 부회장, 권봉석 ㈜LG 최고운영책임자(COO) 부회장 등 현재 2인 체제인 부회장단에도 변화가 있을지 주목된다.



이밖에 올해 잇단 산업재해를 경험한 포스코그룹은 안전을 최우선을 내건 인사를 실시할 것으로 예상된다.



이미 지난 8월 주요 계열사 사장단 인사를 단행한 한화그룹은 11월께 소폭 임원 인사를 단행할 가능성이 점쳐진다.



한화는 지난해 8월 그룹의 핵심인 방산·조선·에너지 계열사 CEO를 교체했고, 올해 8월에도 ㈜한화 글로벌, 한화엔진, 한화파워시스템, 한화호텔앤드리조트 등 4개 계열사의 대표이사 5명을 새로 내정했다.



매년 11월 중순 사장단 및 임원인사를 실시한 HD현대는 올해 시기를 앞당길 것이 유력하다.



그룹 주력인 조선업 호황세를 이어가기 위해 HD현대중공업, HD현대미포의 합병 등 사업 효율화에 나선 HD현대는 이러한 개편작업을 이끌 인사들을 예년보다 빨리 자리에 배치할 전망이다.



아울러 임기가 내년 3월 말인 권오갑 HD현대 회장 거취도 논의될지 관심이 쏠린다.

