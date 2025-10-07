7일 귀경길 정체, 오후 5∼6시 절정… 광주→서울 6시간 30분

추석 연휴인 7일 오후 귀경 행렬과 나들이 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 6시 기준 승용차로 전국 주요 도시의 요금소를 출발해 서울까지 걸리는 예상 시간은 각각 광주 6시간30분, 부산 5시간40분, 울산 5시간20분, 대구 4시간40분, 강릉 4시간20분, 대전 3시간40분으로 집계됐다.

추석 다음 날인 7일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상행선(왼쪽)·하행선 방향 차량들이 서행하고 있다. 한국도로공사는 귀성 방향 정체가 낮 12시~오후 1시, 귀경 방향은 오후 5시~6시 사이에 절정을 이룰 것으로 내다봤다. 귀성 정체는 이날 밤 9~10시, 귀경 정체는 다음날 새벽 2~3시경에 해소될 것으로 전망했다. 뉴스1

반대로 서울에서 각 도시까지 소요 시간은 부산 4시간50분, 울산 4시간30분, 대구 3시간50분, 광주 3시간20분, 강릉 2시간40분, 대전 1시간40분이다.

도로공사는 이날 오전 7∼8시쯤 시작한 귀경 방향 정체가 오후 5∼6시쯤 절정에 달한 뒤, 이튿날 오전 2∼3시쯤에야 해소될 것으로 전망했다.

경부고속도로 서울 방향은 경주∼경주터널 부근 13㎞, 영동∼영동1터널 부근 11㎞, 비룡분기점 부근∼대전 부근 10㎞, 청주분기점 부근∼청주휴게소 부근 23㎞ 등 구간에서 정체가 빚어지고 있다.

부산 방향은 옥산휴게소∼남이분기점 부근 10㎞, 경주 부근∼활천 부근 12㎞, 통도사∼양산 부근 12㎞ 등 구간에서 차들이 가다 서기를 반복하고 있다.

서해안고속도로 서울 방향은 고창분기점 부근∼고인돌휴게소 부근 15㎞, 대명터널 부근∼동서천분기점 부근 10㎞, 당진분기점 부근∼서해대교 20㎞, 서평택분기점∼화성휴게소 부근 12㎞ 등 구간에서 차들이 거북이걸음을 하고 있다. 논산천안고속도로 천안 방향은 남논산톨게이트 봉동1교∼서논산나들목 화정1교 10㎞, 북공주분기점 황고개교∼천안분기점 1교 34㎞에서 차량 흐름이 원활하지 못하다.

이날 지방에서 수도권으로 38만대, 수도권에서 지방으로 39만대가 각각 이동하는 등 전국에서 561만대가 움직일 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지