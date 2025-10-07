조현 “북중관계, 한반도 비핵화 기여해야”…왕이 “역내 안정 노력”

조현 외교부 장관이 7일 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 전화 통화를 갖고, 한중 양자관계 및 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.

외교부에 따르면 조 장관과 왕 부장은 이날 정오쯤부터 40분간 통화를 가졌다. 양국 장관은 오는 31일부터 이틀간 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한중관계 발전의 새로운 전기가 마련될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.

조현 외교부 장관(왼쪽) 이 지난 9월 17일(현지시간) 중국 베이징에서 왕이 중국 외교부장과 회담 전 악수하고 있다. 신화연합뉴스

통화에서는 APEC을 계기 시진핑 중국 국가주석의 방한과 한중정상회담 개최 문제 등이 논의된 것으로 알려졌다. 시 주석의 APEC 참석을 조율하기 위한 왕 부장의 방한 문제도 의제로 다뤄진 것으로 전해졌다. 왕 부장과 시 주석 방한 일정은 미확정 상태로 양측은 계속 조율을 이어가고 있다.

특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 29일 한국을 찾을 것으로 예상되면서 그 계기로 예상되는 미·중정상회담 조율 상황에 따라 한·중정상회담 일정도 확정될 전망이다.

양측은 한반도 문제에 대해서도 논의했다고 외교부는 전했다. 왕 부장이 역내 평화·안정을 위한 중국 측의 노력을 설명한 데 대해, 조 장관은 북중관계가 한반도 비핵화 및 평화실현에 기여하는 방향으로 발전해 나가길 희망한다고 하였고 한반도 문제에 대해 지속 소통해나가자고 했다. 중국 서열 2위인 리창 국무원 총리가 북한 노동당 창건 80주년 경축 행사 참석차 9∼11일 방북해 김정은 북한 국무위원장과 만날 것으로 예상되는 상황에서 한반도 문제에 대한 중국의 건설적인 노력을 거듭 당부한 것으로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지