[속보] 장동혁 “李대통령 48시간 행적 거짓말”…민주, 명예훼손혐의 고발

더불어민주당은 7일 이재명 대통령의 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 비판한 국민의힘 장동혁 대표를 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다.

더불어민주당 김현정 의원이 7일 서울 종로구 서울경찰청에서 국가 전산망 마비 사태 속 예능 프로그램에 출연했다고 이재명 대통령을 비판한 국민의힘 장동혁 대표를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고발하기에 앞서 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

민주당 김현정 원내대변인은 이날 오후 서울 종로구 서울경찰청을 찾아 장 대표에 대한 정보통신망법상 명예훼손 혐의 고발장을 제출했다.

서울경찰청 앞에서 기자들과 만난 김 대변인은 “대통령의 언행은 하나하나가 메시지”라며 “‘냉부해’ 출연은 K팝, K드라마 등 K컬처에 이어 K푸드의 우수성을 알리고 세계 문화로 키우겠다는 정부 의지를 보이기 위함”이라고 짚었다.

앞서 장 대표는 지난 5일 페이스북을 통해 “이재명 대통령의 48시간 행적은 결국 거짓말이었다. 거짓을 거짓으로 덮다가 결국 어제(4일) 지난달 28일 예능 녹화 사실을 시인했다”며 “심각한 국가적 재난이 발생한 상황에서 무슨 생각으로 예능 촬영을 했는지, 극단적 선택을 한 담당 공무원의 발인을 피해 고작 하루 늦게 방송을 강행하겠다는 발상이 어디에서 온 것인가”라고 비판했다.

