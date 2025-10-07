‘온난화지수 12000배’ 냉매, 친환경 전환 가능할까

정부가 이번 달 2035년 국가온실가스감축목표(NDC) 발표를 앞둔 가운데 가장 지지부진했던 산업 부문에서 변화에 시선이 쏠린다. 기존 NDC 아래에서 감축이 지지부진했던 산업 부문에서 배출량을 줄이려면 ‘주범’ 중 하나인 냉매를 줄여야 한다는 지적이 나온다.

정부는 다음 달 브라질에서 열리는 유엔기후변화협약 당사국총회(COP)에 맞춰 2035년까지 달성할 NDC를 제출해야 한다. 가장 중요하게 꼽히는 부문 중 하나가 산업이다. 기후부가 지난 8월 발표한 2024년도 국가 온실가스 잠정 배출량을 살펴보면 산업 부문 배출량은 2억 8,590만톤으로 전년 대비 0.5% 증가했다.

산업 부문 감축에서 중요 과제 중 하나로 꼽히는 게 냉매다. 냉매는 산업과 생활에 필수적인 재료지만, 대표적 온실가스인 수소불화탄소(HFCs)를 주원료로 해 기후변화 대응의 ‘숨은 복병’으로 꼽힌다. 더위는 가셨지만, 냉매는 여름에만 쓰이지 않는다. HFCs는 에어컨, 냉장고 외에도 데이터센터 냉각장치 등에 널리 사용되는 산업계 필수 요소다. 다만 지구온난화지수(GWP)로 따지면 이산화탄소보다 최대 1만2400배나 높다. 한국 역시 예외가 아니다. 한국은 세계 5위 냉동공조기기 생산국인 데다 친환경 냉매 대체 작업도 더딘 편에 속한다. 전체 냉매 제품의 95% 이상을 여전히 HFC 계열에 의존하고 있다.

자연히 냉매는 최근 몇 년간 한국의 국가 온실가스 배출량 증가의 주요 원인으로 자리 잡았다. 2024년도 국가 온실가스 잠정 배출량에서도 HFCs 배출량은 전년 대비 4.8% 증가했다. 정부는 저감을 위해 단계별 전환 계획은 발표했지만, 기기에 주입 후 최대 20년 동안 지속 배출되는 특성 상 증가 추세가 이어질 것이라고 전망했다.

박범철 기후솔루션 연구원은 “냉매 배출이 산업통상자원부와 기후부의 관리 사각지대 속에서 제대로 통제되지 않고 있다”며 “생산·수입 단계는 산업부, 사용과 폐기 단계는 기후부가 관할해 전주기 관리가 어려운 구조”라고 설명했다. 박 연구원은 “폐기 단계에서 회수율이 극히 낮고, 재생 냉매 인증 체계와 안전 폐기 시설이 부족해 상당량이 대기로 방출된다”고 우려했다. 실제로 기후솔루션이 올해 발표한 보고서에 따르면, 국내 냉매 회수율은 1%에도 미치지 못한다.

수요 증가세가 꺾이지 않는 것도 문제다. 냉매는 데이터센터 관리에도 꼭 필요하다. 데이터센터 에너지 사용량의 30~50%가 냉각 과정에서 발생한다. 특히 최근 인공지능(AI) 산업 성장과 함께 데이터센터 용량도 급증하는 추세다. 2027년 국내 데이터센터 용량은 2023년 대비 세 배 이상 확대될 것으로 예상된다. 박 연구원은 “AI와 전기화, 재생에너지 확산에 따라 히트펌프 도입이 늘어나는데, 이 역시 HFC 냉매를 사용한다”며 “친환경 전환 수단으로 평가되는 기술마저 냉매 문제를 안고 있다”고 지적했다.

한국과 달리 국제사회는 이미 냉매 문제 대응에 속도를 내고 있다. 유럽연합(EU)은 2006년 불소계 온실가스 규제를 도입해 누출 방지 교육과 인증제도를 마련했다. 일본은 2018년, 중국은 2021년에 키갈리 개정서를 비준했다. 반면 한국은 2023년에서야 OECD 회원국 중 36위로 비준에 동참했다.

산업계 현장도 대체 냉매 필요성엔 공감한다. 기후솔루션이 지난달 실시한 냉동공조업계 설문조사에서 응답자의 80%는 HFC 감축 일정을 이해한다고 답했다. 또 친환경 냉매로 전환에 대해서는 전환을 고려 중이나 구체적인 계획은 없다(46.6%)는 응답자가 가장 많았고, 구체적인 전환 계획이 있다(20.2%)는 답변과 현재 전환 중이라는 답변(13.9%)까지 전환에 긍정적 의사를 보인 비율이 높았다. 관계자들은 친환경 냉매 전환이 기업 경쟁력 강화에 기여할 것이라는 의견도 내비쳤다.

대체 냉매로의 교체에 설비 개조, 인력 양성, 안전성 확보 등 다양한 어려움이 따르는 게 문제다. 응답자 4분의 3 이상은 전환 과정에서 “상당한 어려움이 예상된다”고 답했으며, 설비 개조 비용과 대체 냉매 비용 증가가 가장 큰 부담으로 꼽혔다. 박 연구원은 “유럽과 일본은 정부 지원사업을 통해 설비 교체와 기술 개발을 촉진했지만, 한국은 아직 대규모 지원이 부족하다”며 “중소기업 위주의 업계 구조를 고려하면 보조금, 세제 혜택, 품질 인증 체계 마련이 필수적”이라고 강조했다.

한국은 2045년까지 HFCs 배출량을 2020~2022년 평균 대비 80%를 감축해야 한다. 박 연구원은 이를 달성하려면 단순히 대체 냉매 전환을 촉진하는 데 그치지 않고 냉매 생산부터 사용, 회수, 재활용, 폐기에 이르는 전주기 관리체계를 확립해야 한다고 제언했다.

