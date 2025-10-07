李대통령 “손가락질 받아도 국민 삶 위해 뭐든 마다치 않을 것”

“때로는 간과 쓸개를 다 내어주고, 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다는 각오로 임하고 있다.”

이재명 대통령이 지난 4일 영상 메시지를 통해 추석 명절 인사를 전하고 있다. KTV 캡처

이재명 대통령은 7일 오전 인스타그램과 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 글에서 이같이 언급한 뒤 “국민 여러분의 오늘과 민생의 내일을 더 낮은 마음으로, 더 세밀히 챙길 것을 다시 한번 약속드린다”고 강조했다.

이념이나 진영 등에 얽매이지 않고 오로지 국민 삶의 개선을 위해 정부를 운영하겠다는 의지를 부각한 것으로 해석된다.

특히 ‘간과 쓸개를 내어주더라도’라는 표현은 대미 관세협상과 관련해 도널드 트럼프 대통령에 저자세를 취하는 상황 등을 빗댄 것으로 보이며 이를 통해 ‘국익 중심’의 외교를 강조한 것으로 풀이된다.

최근 국가전산망 먹통 사태 와중의 요리 예능 ‘냉장고를 부탁해’ 녹화 논란에 대한 이 대통령의 해명도 담긴 것으로 평가된다. 야권을 중심으로 비난이 거세지만, 민족 최대 추석 명절을 맞아 짬을 낸 K푸드 홍보 취지였던 만큼 비판을 감내하겠다는 의미로도 해석될 수 있어서다.

이 대통령은 “각자의 자리에서 각기 다른 환경과 상황을 마주하며 살아가는 국민 여러분을 세심히 살피는 것이 대통령의 가장 큰 책무임을 명절을 맞아 다시금 새겨본다”고 했다.

또 “이번 추석 인사에서도 말씀드렸듯 명절의 즐거움을 온전히 누리기에는 민생의 현실이 결코 녹록지 않다”며 “‘그럼에도’ 사랑하는 이들과 서로를 응원하고 희망을 이야기할 수 있었으면, ‘그럼에도’ 웃으며 함께 용기를 나누는 시간이었으면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난 4일 추석 인사 당시 촬영한 것으로 보이는, 부인 김혜경 여사와 함께 연보랏빛 계열의 한복을 차려입은 사진도 여러 장 게재했다.

