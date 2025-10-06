강원 양양서 1t트럭 후진중 30ｍ 아래 추락…성묘객 3명 중경상

6일 오전 10시 44분께 강원 양양군 손양면 한 임도에서 1t 트럭이 후진하던 중 경사면 30ｍ 아래 비탈길로 추락했다.
이 사고로 80대 운전자가 크게 다치고, 50대·70대 동승자 2명이 가벼운 상처를 입어 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 이들이 성묘가 끝난 뒤 트럭을 몰다 사고가 난 것으로 추정하고 정확한 경위 등을 조사하고 있다.
<연합>
입력 : 2025-10-06 17:43:06 수정 : 2025-10-06 17:43:05
