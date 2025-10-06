李대통령, ‘냉부해’ 예고편서 “문화의 핵심은 음식…K푸드 많이 수출”

이재명 대통령이 JTBC 예능프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연해 “진짜 문화의 핵심은 음식”이라며 음식 수출을 강조했다. 하루 미룬 방영에도 국민의힘은 대통령실이 촬영 날짜를 은폐했다며 공세를 이어갔다.

JTBC 예능프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’는 6일 이 대통령과 김혜경 여사가 출연한 42회 방송 예고편을 공개했다. 예고편에서 이 대통령은 이 프로그램에 나온 이유를 “K팝이나 드라마도 중요한데 진짜 문화의 핵심은 음식”이라며 “K푸드를 많이 수출해야겠다(는 생각을 한다)”고 말했다. 김 여사는 셰프들에게 “외국인을 우리 식탁 앞에 초대할 수 있는 그런 음식을 해달라”고 부탁했다.

이 대통령의 예능 프로그램 출연은 성남시장이던 2017년 SBS TV 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 나온 이후 8년 만이다. 이 대통령과 김 여사를 위한 음식은 최현석·손종원 셰프 대결과 정지선 셰프와 방송인 김풍 간 대결로 꾸려졌다. 이 대통령은 방송 초반 “(예능 출연이) 많이 어색하다”고 말한 것과 달리 셰프들을 향해 손하트를 하기도 하고 최현석 셰프 특유의 소금 뿌리기를 따라하며 웃음을 자아냈다. 김풍 요리를 맛본 뒤 이 대통령은 놀라워했고 김 여사 역시 “이게 왜 맛있냐”는 반응을 보였다.

이 대통령이 예능 프로그램에 출연한다는 소식이 알려진 뒤 국민의힘은 촬영 시점과 방영시기 등을 놓고 비판적인 입장을 보여왔다. 국민의힘 주진우 의원은 이날 강유정 대통령실 대변인과 더불어민주당 박수현 수석대변인을 경찰에 고발했다. 주 의원이 제기한 ‘국가정보자원관리원 화재 후 예능 프로그램을 촬영했다’는 의혹에 강 대변인과 박 수석대변인이 허위사실이라는 취지로 브리핑한 데에 주 의원은 “거짓 브리핑”이라며 “이 대통령이 촬영에 나선 때(28일 낮 12시 무렵)가 국정자원 화재로 전산망 647개, 대국민 서비스 436개가 중단돼 금융·물류·출입국·방역에 구멍이 뚫린 초유의 상황이었다”고 밝혔다. 주 의원은 “예능 촬영이 부적절한 상황임을 대통령실도 잘 알기에 법적 조치 협박까지 하며 촬영 날짜를 감추려 했고, 추가 증거를 공개하고 나서야 이틀 만에 자백한 것”이라고 주장했다.

민주당 백승아 원내대변인은 “추석 당일에도 정쟁과 거짓 선동에 몰두한 국민의힘, 국민 분열을 부추기는 극우 정당은 국민의 심판을 받을 것”이라며 “국민의힘은 국민 통합과 민생 회복은 뒷전이고 대통령 부부 방송 출연까지 트집 잡으며 흠집 내기와 거짓 선동에 매달렸다”고 밝혔다.

이 대통령이 출연하는 ‘냉장고를 부탁해’는 대통령실 요청에 따라 당초 예정보다 하루 늦은 이날 오후 10시에 방송된다.

