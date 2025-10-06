우상호 “李대통령, ‘당이 왜 저런 결정 내렸나’ 가장 많이 질문”

우상호 대통령실 정무수석은 6일 이재명 대통령이 본인에게 “‘당이 왜 저런 결정을 내렸나’ 라는 질문을 가장 많이 한다”고 밝혔다.

우 수석은 이날 KBS 라디오에 출연해 “대통령이 당에 간섭하지 않다 보니 (당 결정) 배경을 알고 싶어 한다”며 이같이 말했다. 정무수석으로서 대통령실과 여당 간 입장 조율이 쉽지 않다는 점을 드러낸 것이다.

우상호 대통령실 정무수석(왼쪽)이 지난 9월 25일 정청래 더불어민주당 대표와 국회 민주당 대표실에서 금융정책·감독분리 관련 긴급 고위 당·정·대 회의를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

우 수석은 “저는 더불어민주당의 입장이나 취지에 전부 동의하지만 가끔 (대통령실과 여당 사이에) 속도나 온도에 차이가 난다. 이로 인한 고민을 할 때 제일 난감하다”며 “제가 대통령의 생각을 (여당에) 전달하면 당이 곤혹스러워할 때가 있다”고 했다.

그는 “앞으로 여당과 대통령실이 협력해 개혁 방식을 개선할 필요가 있다”고 말하기도 했다. 우 수석은 “개혁하지 않을 수는 없다”면서도 “중도진영, 합리적 보수진영에 계신 분들 가운데서는 ‘개혁하는 것은 좋은데, 싸우듯이 하는 것은 불편하고 피곤하다’며 피로를 얘기하는 분들이 있다”고 지적했다.

이어 “국민의 사랑을 받고, 전폭적인 지지를 받는 접근 방식으로 개선해야 한다”며 “(지금 민심은) ‘여권이 잘하고 있다’고 생각하면서도 ‘그런데 세상이 조금 시끄럽다’는 게 총평으로 보인다. 시끄럽지 않게 개혁하는 방식이 필요하다”고 강조했다.

한편 우 수석은 최근 민주당이 ‘대선개입 의혹’ 청문회에 조희대 대법원장의 출석을 요구한 데 이어, 법제사법위원회 국정감사 일반 증인으로 조 대법관과 지귀연 부장판사를 증인으로 채택한 것에 대해선 “사법부의 행위에 대해 진상을 파헤쳐야 한다”면서도 “방법은 지혜로웠으면 좋겠다”고 했다.

우 수석은 “조 대법관은 대선 직전 유력한 야당 후보를 선거에 나가지 못하게 하려고 했다. 자료도 제대로 검토하지 않은 채 사법적 단죄를 (하려 했다)”며 “지 부장판사도 내란 수뢰를 왜 풀어줬는지 이해가 안 간다”고 했다. 그러면서도 “어찌 됐든 마치 복수를 하고 보복을 하는 것처럼 보여지는 것은 올바른 방식이 아니다”라고 주장했다.

김현지 대통령실 부속실장의 국정감사 출석 여부에 대해선 “우리 비서실이 감싸야 할 이유가 없다. 국회가 (출석을) 의결한다면 100% 나간다”며 기존 입장을 반복했다.

