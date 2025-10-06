李대통령 국정지지율 53.5%, 4주 만에 반등 [리얼미터]

이재명 대통령. 뉴스1

이재명 대통령 국정수행 지지도가 53.5%로 4주 만에 반등했다.

6일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 2일까지 전국 18세 이상 유권자 2017명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 53.5%로 집계됐다. 이는 전주보다 1.5%포인트(p) 오른 것으로, 9월 첫째 주(1-5일) 56.0%를 기록한 후 3주 연속 하락세를 보이다 반등한 수치다.

이 대통령의 국정수행을 부정적으로 평가한 응답자는 43.3%로 전주 대비 0.8%p 떨어졌다.

아울러 지난 1-2일 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.2%, 국민의힘이 35.9%로 각 집계됐다.

한편 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.9%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 확인할 수 있다.

