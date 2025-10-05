비트코인, 12만5000달러 돌파…사상 최고가 다시 썼다

가상화폐 대장주 비트코인이 사상 처음으로 12만5000달러를 넘어서며 최고가를 경신했다.

지난 2일 서울 서초구 빗썸라운지 강남본점 현황판 모습. 연합뉴스

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 아시아 거래 시간에 비트코인은 한때 개당 12만5689달러(약 1억7700만원)까지 치솟았다. 지난 8월14일 기록한 종전 최고가 12만4514달러(약 1억7500만원)를 뛰어넘은 것이다. 올해 들어서만 30% 이상 올랐다.

비트코인은 지난달 28일까지만 해도 11만달러(약 1억5400만원)에 못 미쳤지만 이후 급등세를 타며 상승 속도가 빨라졌다. 블룸버그는 미국 주식시장 강세와 비트코인 연계 상장지수펀드(ETF)로 자금이 쏟아진 게 상승을 견인했다고 분석했다.

신문에 따르면 투자자들은 최근 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)으로 달러 가치가 흔들리자 비트코인을 안전자산으로 여겼다. 특히 화폐가치 하락에 대비하는 이른바 ‘디베이스먼트 트레이드’의 대표 자산으로 비트코인을 주목하는 분위기다.

가상화폐 중개업체 팔콘X의 조슈아 림 시장 공동대표는 “주식, 금, 심지어 포켓몬 카드 같은 수집품까지 사상 최고가를 찍는 상황에서 비트코인이 달러 가치 하락과 관련해 이익을 보는 것은 놀랍지 않다”고 말했다.

블룸버그는 비트코인이 매년 10월마다 강세를 보이는 ‘업토버’ 현상도 투자 심리를 끌어올렸다고 지적했다. 비트코인은 지난 10년 동안 10월 중 9번 상승세를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지