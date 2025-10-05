법무장관 ‘언행 유의’ 경고받고도…임은정 “검찰청 폐지, 檢 뿌린 대로 거둬”

임은정 서울동부지검장이 지난달 26일 검찰청 폐지를 골자로 한 정부조직법 개정안이 국회를 통과한 데 대해 “검찰이 뿌린 대로 거뒀다”는 입장을 밝혔다. 정성호 법무부 장관이 임 지검장에게 언행 유의를 경고한 지 불과 6일 만이다.

임은정 서울동부지검장. 연합뉴스

임 지검장은 5일 자신의 페이스북에 “친정 어머니 팔순 잔치를 맞아 연휴 시작하자마자 부산으로 달려 내려왔다”며 “한가위는 한 해 농사를 끝내고 오곡을 수확하며 누리는 기쁨과 감사의 명절”이라고 말문을 열었다. 이어 “검찰 역시도 뿌린 대로 거두는 수확의 시기를 결국 맞았구나 싶어 좀 더 말려 보지 못한 게 후회스럽고 이래저래 안타깝고 서글픈 마음”이라고 덧붙였다.

임 지검장은 “동료들에게 추석 인사를 하며 수확물에 망연자실 실망하지 말고 알차게 내년을 준비해 올해 같지 않은 내년을 맞자고 했다”면서 “기득권을 지키기 위한 분투가 아니라 잃어버린 시민들의 신뢰를 되찾기 위한, 검찰의 허물과 과오를 고치고 바로잡기 위한 분투가 돼야겠다”고 강조했다. 이어 “저 역시 다음에 또 후회하지 않도록 더욱 분투해 볼 각오”라고 했다.

앞서 정 장관은 지난달 29일 임 지검장에게 언행에 유의하라는 취지의 서신을 발송했다. 세부적으로는 고위 공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적인 의견을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않고, 앞으로 정치적 중립성이나 업무 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고, 일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보이고 본연의 임무에 충실할 것을 당부했다.

임 지검장은 올해 7월 취임사에서 “특정인과 특정 집단에 대한 표적 수사, 봐주기가 자행됐다”, “불의 앞에서의 침묵과 방관은 불의에의 동조”라며 “우리 모두 잘못했다”고 하는가 하면, 8월 말 국회에서 열린 검찰 개혁 공청회에선 정 장관이 단행한 검찰 인사가 “참사 수준”이라면서 “정 장관이 검찰에 장악돼 있다”고 주장해 논란에 휩싸였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지