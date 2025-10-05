추석 하루 앞두고 경부선·서해안선 '정체'…서울→부산 6시간

추석을 하루 앞둔 5일 오후 전국 고속도로가 귀성길에 오른 차량들로 혼잡을 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 2시 요금소 출발 기준 서울에서 지방까지 예상 소요 시간은 △부산 6시간 △울산 5시간 40분 △강릉 3시간 30분 △양양 2시간 50분(남양주 출발) △대전 2시간 50분 △광주 5시간 20분 △목포 5시간 20분(서서울 출발) △대구 5시간이다.

귀성 방향 정체는 경부선·서해안선을 중심으로 정오쯤에 절정에 달하고, 오후 8~9시쯤 해소될 예정이다.

지방에서 서울까지는 △부산 6시간 △울산 5시간 40분 △강릉 3시간 30분 △양양 3시간(남양주 도착) △대전 2시간 40분 △광주 4시간 30분 △목포 5시간 10분(서서울 도착) △대구 5시간이 걸릴 것으로 예상된다.

서울 방향 정체는 오전 11시부터 한 시간가량 가장 극심한 정체를 빚다가, 오후 8시쯤 해소될 것으로 관측된다.

이날 오후 1시 40분 기준 경부선 부산 방향은 신갈분기점~수원신갈IC 부근 2㎞, 안성분기점~안성휴게소 부근 4㎞, 청주분기점~죽암휴게소 부근 9㎞, 회덕분기점~비룡분기점 부근 12㎞에서 느린 흐름을 보이고 있다.

서해안선 목포 방향은 조남분기점~순산터널 부근 5㎞, 서평택분기점~서해대교 부근 14㎞, 동서천분기점~군산IC 부근 4㎞에서 정체가 이어지고 있다.

중부선 남이 방향은 호법분기점~남이천IC 부근 8㎞, 대소분기점~진천터널 부근 15㎞에서 차량이 가다 서기를 반복하고 있다.

이날 한국도로공사는 전국에서 자동차 575만 대가 고속도로를 이용할 것으로 전망했다. 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로 46만 대 이동할 것으로 보인다.

