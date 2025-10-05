이준석 “이진숙 체포, ‘김현지 충격 완화용’”…민주 “음모론 구태정치”

개혁신당 이준석 대표가 경찰의 이진숙 전 방송통신위원장 체포를 두고 “김현지 대통령실 제1부속실장에 대한 여론의 관심을 돌리기 위한 윗선의 강요”라는 취지로 의혹을 제기하자, 더불어민주당은 “음모론을 부추기는 구태 정치”라고 반발했다.

개혁신당 이준석 대표가 지난달 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대표는 4일 페이스북에 이 전 위원장이 청구한 체포 적부심에 법원이 인용(석방) 결정을 내린 것을 전하며 “이번 체포가 경찰서장 선에서 전결된 것이었는지, 서울경찰청장이 보고를 받고 승인했는지, 아니면 김현지 사태에 놀란 윗선에서 ‘충격 완화용 아이템’을 강요한 것인지는 반드시 따져 물어야 한다”고 주장했다.

이 대표는 “일선 수사경찰이 명절을 앞두고 ‘셀프로 야근하겠다’는 강한 의지로 체포를 시도했을 리는 없다”며 “또한 그렇게 간 큰 결정을 보고 없이 시도했을 가능성도 낮다”고 말했다. 국정감사 시기 김 부속실장의 국회 출석을 두고 여야 공방이 심화하는 가운데 김 실장을 둘러싼 논란을 잠재우고자 이 전 위원장 체포를 기획·실행됐다는 의혹을 제기한 것이다.

이 대표의 공세에 더불어민주당 김지호 대변인은 “법원 결정도 왜곡하며 음모론만 부추기느냐”며 맞받았다.

김 대변인은 같은 날 서면브리핑을 통해 “법원이 지적한 본질은 출석 요구 불응과 불성실한 태도인데, 이를 감추고 음모론으로 덮으려는 행태는 무책임 그 자체”라며 “대선 토론에서의 가학적 성 비하 발언에 이어 이번에도 국민을 갈라치고 진실을 흐리는 구태 정치를 반복하고 있다”고 비판했다.

그는 “법원은 이진숙 체포 사건에서 선거법 위반 수사의 시급성과 출석 회피 사실을 분명히 인정했다. 다만 헌법상 기본권 보장을 이유로 구속 필요성만 부정한 것”이라며 “그런데도 이준석 대표는 ‘윗선의 기획’ 운운하며, 법원의 판단 취지를 왜곡하고 수사를 정치 공세로 몰아가고 있다”고 꼬집었다. 이어 “이준석 대표가 아무리 음모론을 주장해도 양두구육식 선동으로 내란수괴 윤석열 당선에 앞장선 사실은 더 선명하게 기억될 것”이라고 지적했다.

