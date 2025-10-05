추석 앞둔 귀성길 극심한 정체…서울→부산 7시간30분 걸려

추석을 하루 앞둔 5일 전국 주요 고속도로에서 귀성 차량으로 인한 극심한 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 승용차로 서울 톨게이트를 출발해 부산까지 가는 데 7시간30분이 소요됐다. 평소보다 4시간 넘게 더 걸리는 시간이다. 같은 시간 서울에서 울산은 7시간10분, 목포는 6시간40분, 광주와 대구는 각각 6시간30분, 강릉은 4시간30분, 대전은 3시간30분이 걸렸다.
역방향인 각 지역에서 서울로 향하는 시간은 오전 10시 기준 부산 6시간50분, 울산 6시간40분, 대구 5시간20분, 목포 4시간30분, 광주 4시간20분, 강릉 3시간20분, 대전 2시간으로 집계됐다. 경부고속도로 부산 방향은 기흥동탄∼남사 부근 15㎞, 북천안∼천안 부근 9㎞, 천안분기점∼천안호두휴게소 부근 12㎞, 옥산분기점 부근∼청주분기점 18㎞ 구간에서 차량이 서행했다. 서해안고속도로 목포 방향도 매송휴게소∼화성휴게소 부근 12㎞, 화성휴게소∼서평택분기점 부근 7㎞, 서평택분기점∼서해대교 15㎞ 구간에서 정체가 빚어졌다.
도로공사는 귀성 방향 정체가 이날 오후 12시부터 1시간 가량 정점을 찍고 오후 8∼9시쯤 해소될 것으로 전망했다. 이날 전국 교통량은 575만대 수준으로 예상된다. 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 예상된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지