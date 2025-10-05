유통업계, 긴 추석연휴 맞아 다채로운 팝업스토어 선보여

유통업계가 긴 추석 연휴를 맞아 다채로운 팝업스토어 콘텐츠를 대거 선보이며 나들이족 겨냥에 나섰다.

HDC아이파크몰 제공

5일 업계에 따르면 HDC아이파크몰 용산점은 추석 연휴 마지막 날인 9일까지 '코리아보드게임즈 컬렉션 팝업스토어'를 열고 보드게임, 그래비트랙스, 핫휠, 스포츠카드, 헥스봇 등 코리아보드게임즈 상품을 선보인다.

용산점 더 센터 4층 카페거리에서는 미식 모음집 '추·구·미 팝업스토어'를 내달 7일까지, 더 가든에서는 오는 4일과 5일 양일에 걸쳐 '가든 뮤직 페스티벌 시즌2'를 진행한다.

아이파크몰 고척점에서는 야외광장에서 '와인킹 팝업스토어'가 내달 3~12일까지 열리며 최대 80%의 할인 혜택을 받을 수 있는 폴햄&클라비스 팝업스토어도 9일까지 진행한다.

A, B, C동 1층 행사장에서는 아동 전문 서적과 베스트셀러를 만나볼 수 있는 '교보문고'와 간식이나 선물용으로 좋은 세화연 개성주악 그리고 다양한 키즈브랜드의 인기상품을 합리적인 가격에 판매하는 '키즈브랜드 대전'을 각각 진행한다.

스타필드 고양에서는 작은 물체를 던져 예상 밖의 경로로 목표 지점을 맞히는 '스낵샷 챌린지'가 펼쳐진다. 과자와 접목해 새롭게 재구성한 프로그램으로, 해태·밀카·하림 푸디버디 등 인기 스낵 브랜드와 함께해 재미를 더했다.

스타필드 코엑스몰은 한글날을 맞아 캘리그라피 체험 기회를 얻을 수 있는 '한글 사랑 축제'(8~9일)를 연다. 고양(5~7일), 안성·수원(5~9일)에서는 명절 분위기를 가득 살린 전통놀이 체험존이 운영된다.

스타필드 별마당 도서관은 추석을 맞아 특집 콘서트 '별마당에 뜬 두번째달'을 열고, 밴드 '두번째달'과 소리꾼 전지원이 함께하는 특별 무대를 선보인다.

코엑스몰은 K-박물관 굿즈를 모은 '한국 문화 상품 굿즈' 팝업스토어를 진행하고, 영실업 또봇은 스타필드 수원에서 15주년 기념 팝업 '레츠 고 또봇'(2~12일)을 연다.

경방 타임스퀘어는 오는 8일까지 건강식품 브랜드 '호랑이건강원', 클라이밍 고프코어 브랜드 '탄산마그네슘', 감각적인 홈데코 브랜드 '누트세라믹', 감성과 위트를 담은 의류 브랜드 '카포', 웰니스 패치 브랜드 'HEB 패치' 등의 팝업 스토어를 연다.

3일부터 1층 아트리움에서 '노스페이스 에디션 10주년 기념' 팝업을 선보이며 현장에는 국제구호개발 NGO '월드비전' 기부 부스와 휠체어 스마트 러닝머신을 체험할 수 있는 '휠리엑스' 부스도 운영한다.

F&B 팝업 전문 공간 '테이스티큐브'(Tasty Cube)에서는 오는 14일까지 충남 예산의 ‘사과당’과 '온더보더 그랩앤고', '땅콩빵', '오사카야끼' 팝업 스토어를 마련해 다채로운 미식을 즐길 수 있다.

