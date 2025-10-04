세계일보

검색

[속보] 추석연휴 국민대에서 20대男 숨진 채 발견

입력 : 2025-10-04 17:50:48 수정 : 2025-10-04 17:50:47
윤성연 기자 ysy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

추석 연휴이자 토요일인 4일, 국민대학교에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐다.

 

연합뉴스 자료사진

서울 성북경찰서에 따르면 이날 오전 11시 27분쯤 서울 성북구에 위치한 국민대학교에서 한 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 경찰이 출동했을 때 이 남성은 이미 숨진 상태였다.

 

경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위 등을 조사한다는 방침이다.


윤성연 기자 ysy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이유 '눈부신 미모'
  • 아이유 '눈부신 미모'
  • 수지 '매력적인 눈빛'
  • 아일릿 원희 '반가운 손인사'
  • 미야오 엘라 '시크한 손하트'