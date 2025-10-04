美 플로리다 해저서 300년 전 침몰 스페인 함선 보물 발견

미국 플로리다 동부 연안의 해저에서 300여년 전 침몰한 스페인 함선에 실려있던 것으로 추정되는 금은보화가 발견됐다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 3일(현지시간) 보도했다.



난파선 인양 전문업체 '1715 플리트 퀸즈 쥬얼스'(1715 Fleet Queens Jewels)는 올여름 플로리다 해안에서 현재 가치로 약 100만달러(약 14억원) 어치의 금화와 은화 총 1천여개를 발견했다.

플로리다 해안서 발견된 동전. AP=연합뉴스

플로리다 해안은 1715년 스페인 함선 11척이 침몰한 곳으로, 2013년에도 함선에 실려있던 것으로 추정되는 보물이 발견된 곳이다.



이번에 발견된 은화는 멕시코, 페루, 볼리비아 등 스페인 식민지에서 주조된 헤알화였다. 주조 각인과 날짜가 선명하게 남아있으며 보존 상태도 좋아 한 상자에 실려있던 것으로 추정된다.



인양업체 운영 책임자는 "이 동전은 역사의 한 조각이자 스페인 제국의 황금기에 살았던 사람들과의 실질적인 연결고리이기도 하다"며 "단일 회수 작업에서 1천개가 발견된 것은 매우 드문 일"이라고 밝혔다.



그는 대부분의 동전은 멕시코시티에서 주조됐으며 보존 상태가 놀라울 정도로 양호하다고도 설명했다.



회수한 동전들은 여러 보존작업을 거친 뒤 기록으로도 남겨진다.



플로리다주는 최대 20%가량을 박물관 전시용으로 기증해달라고 요청할 수 있으며, 남은 동전은 인양업체와 하청업체 등이 나눠가질 계획이다.



인양업체 측은 스페인 함대에서 통상 동전을 1천개씩 한 자루에 담아 포장한 뒤, 한 상자에는 3천∼4천개씩 담아 운반한 기록이 있는 만큼 내년 5월 시작될 다음 탐사 시즌에 보물을 추가로 발견할 수 있을 것이라고 기대했다.

<연합>

