조국, 10·4 선언 18주년에 “국힘, 반드시 반토막 이하로 줄여 평화의 걸림돌 없애야”

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 4일 10·4 선언 18주년을 맞아 “국민의힘을 반드시 반토막 이하로 줄여서 주변화하는 것이 한반도 평화의 걸림돌을 없애는 일”이라고 밝혔다.

조국혁신당 조국 비상대책위원장이 1일 서울 용산구 이태원 10.29 기억과 안전의 길을 방문해 헌화한 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

조 위원장은 이날 페이스북에 “2007년 가을, 노무현 대통령님은 걸어서 군사분계선을 넘었다”며 이같이 말했다.

그는 “6·15 공동선언이 평화의 밭을 일구었다면, 10·4 선언으로 그 밭에 평화와 번영의 씨앗을 뿌렸다”며 “결국 그 씨앗이 대화와 협력의 나무로 자라나 4·27 판문점선언과 9·19 평양공동선언의 열매를 맺었다”고 주장했다.

이어 “그러나 윤석열 정부는 민주진보 정부가 국민과 함께 일군 평화의 밭을 이념과 적대로 황폐화시켰다”며 “급기야 ‘성공한 쿠데타’를 위해 전쟁을 유도하는 범죄를 도모했다”고 썼다.

그러면서 “그 사이 평화의 안전핀인 9·19 군사합의는 파기됐다. 역사의 후퇴다”라며 “노무현 대통령님의 그 한 걸음을 되새긴다. 우리는 다시 한발 한발 평화의 길을 걸어나가야 한다”고 강조했다.

조 위원장은 “이재명 대통령이 유엔 연설에서 제시한 한반도 평화 ‘END 이니셔티브’를 뒷받침해야 한다”며 “남북관계 개선과 북핵 문제를 동시에 해결해야 하는 난제 앞에 이 대통령의 고심을 이해하고 있습니다. 북한이 거부하는 남북 교류를 시작하기 위한 창조적 방안 마련에 적극적으로 함께 할 것”이라고 했다.

그는 “한반도 평화를 위해서도 정치개혁이 필요함을 절감한다. 평화가 진전될 때 대한민국 경제는 안정적 번영을 누렸다”며 “극우화된 국민의힘은 이러한 역사적 교훈을 망각한 채 한반도 문제를 극우적 해법으로 접근하고 있습니다. 평화도, 경제도, 정치도 망치는 정당”이라고 주장했다.

또“"다시 한반도 신경제지도를 펼쳐야 한다”며 “그 지도는 역대 모든 정부의 노력이 축적된 대한민국의 원대한 희망”이라고 강조했다.

아울러 “마지막으로 지금 순간에도 서로를 그리워하며 눈물 짓는 이산가족분들이 안타깝다”며 “더 늦기 전에, 한 분이라도 평화와 상봉할 수 있는 길이 열리기를 소망한다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지