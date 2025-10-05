“풍성한 한가위, ‘특별한’ 메뉴 즐기세요”

이번 추석을 특별하게 보내길 바라는 소비자들을 위한 다양한 행사가 진행된다.

5일 유통업계에 따르면 No.1피자 브랜드 도미노피자는 긴 추석연휴를 제대로 즐길 수 있는 ‘추석 제철 베스트 TOP 4를 새롭게 선보였다. 이번 도미노피자의 TOP 4는 새우+고구마의 조합인 랍스터 슈림프 투움바 피자 또는 블랙타이거 슈림프에 고구마쥬 엣지를 더한 피자 2종과, 고객 커스텀 포테이토 피자 2종에 고구마쥬 엣지를 더한 피자 2종으로 구성해 다양한 선택지를 제공한다.

도미노피자는 긴 추석연휴에 온 가족들이 함께 즐길 수 있는 윷놀이 굿즈 세트 증정 프로모션도 진행한다. 이번 프로모션은 도미노피자 자사앱을 통해 라지 사이즈 피자 두 판 이상 주문한 회원들을 대상으로 도미노피자 로고를 활용한 윳놀이 굿즈 세트를 선착순으로 제공한다. 이 프로모션은 12일까지 진행될 예정이다.

긴 추석연휴를 맞아 특별한 장소에서의 추억을 만들고 싶어하는 소비자들을 위한 성수동의 핫 플레이스를 추천한다.

성수동에 위치한 ‘삿포로 프리미엄 비어스탠드’ 매장은 삿포로의 프리미엄 맥주와 일본 현지의 음주 문화를 경험해 볼 수 있다. 도쿄 긴자에 위치한 ‘삿포로 생맥주 블랙라벨 더 바’의 콘셉트를 그대로 가져온 ‘삿포로 프리미엄 비어스탠드’는 일본 MZ세대들이 선호하는 서서 마시는 ‘타치노미’ 문화를 체험할 수 있다. 비어스탠드라는 이름에서도 나타나듯 이 매장은 정해진 자리 없이 주변 사람들과 자유롭게 소통할 수 있는 것이 특징이다. 또 1인당 3잔까지만 판매하는 판매 제한 규칙도 있어 기존 한국 음주 문화와는 다른 새로운 경험을 제공한다.

차원이 다른 맥주의 맛을 경험할 수 있도록 미크론 단위로 형성된 쫀쫀한 거품과 부드러운 목넘김을 느낄 수 있는 ‘퍼펙트 푸어’와 강한 탄산과 톡 쏘는 청량감이 특징인 ‘클래식 푸어’ 두 종류를 제공한다. 특히 맥주 애호가들의 만족도를 높이기 위해 특별히 준비한 1.1mm의 얇은 잔에 일본 현지에서 교육을 이수한 전문 탭퍼가 직접 맥주를 따라내 지금까지 경험해보지 못한 프리미엄 맥주의 풍미를 느껴볼 수 있다.

배스킨라빈스는 프리미엄 전통식품 브랜드 '명인명촌'과 손잡고 전통 음료와 간식을 현대적으로 풀어낸 특별함을 담은 제품과 청사초롱을 모티브로 한 '청사초롱 쁘띠 케이크'를 새롭게 선보였다. 보름달과 토끼 설화를 형상화한 '달토끼' 케이크와 함께 핑크·옐로우·브라운 색상의 전통 등불 모양 케이크 3종을 워크샵, 청담점, 강남대로, SPC스퀘어, 파르나스몰점에서 만나볼 수 있다.

SPC 비알코리아가 운영하는 던킨은 '추석 기프트세트', '추석 도넛팩'을 선보이고 관련 할인 프로모션을 진행한다. 이번에 던킨이 선보인 추석 기프트세트는 던킨 디어 샌드와 약과 세트 2종으로 구성했으며, 추석 도넛팩 6종은 가을 밤 필드, 꿀고구마 츄이스티, 스테디셀러 도넛인 스트로베리필드, 올리브츄이스티, 카카오후로스티드, 페이머스 글레이즈드로 등으로 구성해 특별한 구성을 찾는 소비자들에게 최적의 맛을 선사할 것으로 기대된다.

업계 관계자는 “오는 12일까지 이어지는 퐁당 추석연휴 속에 특별한 음식과 장소를 찾는 소비자들이 많을 것으로 예상해 관련 업계에서 다양한 신메뉴와 프로모션을 진행해 소비자들의 관심을 끌 것으로 예상된다”며 “긴 연휴에 색다른 맛과 장소를 찾아 특별한 추석명절이 되길 바란다”고 전했다.

