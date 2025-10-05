“엄마는 피부관리, 아빠는 골프 후 스트레칭”…바디프랜드에 우리 가족 맞춤 선물 다 있네

민족 최대 명절 추석이 다가오면서 가족에게 어떤 선물을 준비할지 고민하는 이들이 많다.

가족 구성원 별 취향과 라이프스타일을 모두 만족시키는 선물을 고르는 일이 생각보다 쉽지 않기 때문이다. 헬스케어로봇® 기업 바디프랜드(대표이사 곽도연·김철환)가 추석을 맞아 가족 맞춤 선물 가이드를 제안한다.

5일 업계에 따르면 ‘퀀텀 뷰티캡슐’은 마사지와 함께 지친 피부와 모발까지 관리할 수 있다. 상단부 디바이스에서 머리와 얼굴로 LED 광선이 조사되며 전신 마사지를 받게 하는 방식이다. 웰에이징을 추구하는 아내, 엄마를 위한 선물로 제격이다. 피부·두피 라이트케어의 인체적용시험 결과, △피부 보습 35% 개선 △피부 결 10% 개선 △모발 강도 21% 증가 △두피 유분 21% 감소 효과가 확인됐다. 여기에 사용자 빅데이터를 기반으로 한 AI 추천 마사지 기능은 키와 몸무게 등을 고려한 마사지 프로그램을 추천한다.

‘에덴로보’는 앉아서도 누워서도 전신 케어가 가능한 헬스케어로봇이다. 로보틱스 테크놀로지 기반의 독립 구동 하체 모듈과 액티브 암 테크놀로지를 탑재해 전신을 스트레칭 해준다. 특히, 전신을 비틀어 당기거나 코어 부위를 들어올려 복부를 자극하는 등의 스페셜케어 프로그램을 제공한다. △트위스트 운동 △크로스홀딩 운동 △노젓기 운동은 마치 홈 트레이닝을 해주듯 능동적인 움직임을 유도하고 코어 근육 강화에 도움을 준다. 골프·등산 등 야외 활동이 많은 아버지, 남편의 피로 회복과 체력 증진에도 효과적이다.

‘카르나로보’는 나이가 들수록 약해지기 쉬운 골반저근을 케어해주는 헬스케어로봇이다. 연세가 있으신 부모님께 선물하기 좋다. 착석부에 적용된 웨이브 마사지 모듈은 골반저근에 잔잔한 진동을 전달하며, 사용자가 자연스럽게 케겔운동을 할 수 있도록 돕는다. 실제 인체적용시험에서도 △회음부 웨이브를 통한 진동 자극은 배뇨 관련 불편 완화에 도움을 줄 수 있음이 확인됐다. 여기에 로보케어 프로그램을 통해 근육을 풀어주고 활력을 더해주는 등 종합적인 케어가 가능하다.

‘팔콘N’은 콤팩트한 사이즈임에도 상·하체를 각각 마사지하는 듀얼 모듈을 탑재했다. 마치 두 사람이 동시에 마사지해주는 듯한 마사지감을 선사한다. 특히 하체 스트레칭과 근력 강화에 강점을 지녀 장시간 서 있거나 앉아있는 직장인과 학생들에게 도움을 준다. 새로운 프로그램인 △슬리밍 모드를 통해 그 효과를 경험할 수 있다. 여기에 △무기력할 때 △허리가 뻐근할 때 △소화가 안될 때 등 일상에서 흔히 겪는 불편함을 해소해주는 다양한 헬스케어 모드도 지원한다.

바디프랜드 관계자는 “각 세대별 건강 상태와 라이프스타일에 최적화된 헬스케어로봇을 선물해 소중한 가족들의 건강도 지키고 평소에 하지 못한 감사함도 표현하시길 바란다”고 전했다.

