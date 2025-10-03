서울 도심 곳곳서 보수단체 집회·행진…"차이나 아웃"

개천절인 3일 서울 도심 곳곳에서 보수단체가 정부 규탄 집회를 열었다.



자유대학과 부정선거방지대 등은 이날 오후 2시 40분께 지하철 1·4호선 동대문역을 출발해 종로구 광화문 방면으로 행진했다. 경찰 비공식 추산 3천명이 참여했다.

3일 오후 서울 지하철 1·4호선 동대문역 인근에서 열린 보수단체 집회에 참여한 사람들의 모습.

이들은 태극기, 성조기, '우리가 찰리 커크다'(We are Charlie Kirk) 문구를 넣은 빨간색 풍선을 들고 "차이나 아웃(China Out)", "이재명 구속", "윤 대통령 석방하라" 등 구호를 외쳤다.



중국인과 북한 주민을 비하하는 표현도 구호로 사용됐다.



부정선거 주장 상징물과 함께 최근 동남아시아, 남미, 남아시아 등지에서 번진 반정부 시위에서 사용되는 일본 만화 '원피스'의 해적 깃발도 눈에 띄었다.

3일 오후 보수단체 집회에 등장한 일본 만화 '원피스'의 해적 깃발.

이밖에 종로구 동화면세점 인근에서는 전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 자유통일당이, 연일 반중 집회를 해온 민초결사대는 국립서울현충원 인근에서 집회를 열었다.



두 집회에는 경찰 비공식 추산으로 2만9천명과 120명이 참여했다.

<연합>

