84세 강부자, 놀라운 근황…부축 받으며 무대 올라 ‘봄날은 간다’ 열창

84세 배우 강부자가 ‘아침마당’ 1만회 특집 무대에 올라 깊은 울림을 남겼다.

3일 방송된 KBS 1TV 교양 프로그램 ‘아침마당’은 ‘1만회 기획–시청자와 만날 아침마당’ 특집으로 꾸며졌다. 현장에는 강부자를 비롯해 배우 김성환, 가수 김연자, 밴드 몽니의 김신의, 그룹 리베란테(김지훈·진원·노현우), 청소년 가수 박성온·빈예서·황민호 등이 출연해 자리를 빛냈다.

이날 강부자는 김성환과 김연자의 부축을 받으며 무대에 등장해 “아마 세계적으로도 1만 회를 이어온 방송은 없을 것이다. 시청자와 국민 여러분 덕분이다”라며 진심 어린 축하 인사를 건넸다.

이어 그는 “매주 제작진 여러분이 얼마나 수고가 많으셨겠나. ‘아침마당’은 문화유산 등재가 돼야 한다. 1만 회를 지나서 2만 회, 3만 회까지 영원히 없어지지 않고 계속했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

또한 11살 황민호가 ‘청춘을 돌려다오’를 열창하자, 강부자는 웃음을 터뜨리며 “그 노래는 내가 해야지, 네가 하면 되겠니”라고 농담을 건넸다. 그러나 곧 “세 친구가 나와서 노래하는데, 이 아이들이 성인이 되어 날아다닐 즈음 우리는 이 세상에 없을 것 같아 기특하고, 고맙고, 그래서 울컥했다”고 고백하며 눈시울을 붉혔다.

강부자는 이어 “나는 아직도 청춘이다. 청춘을 돌려달라고 하고 싶지 않다”는 소신 있는 발언으로 큰 박수를 받았고, ‘봄날은 간다’를 열창하며 보는 이들의 마음을 적셨다. 이날 무대에서 그는 건강을 고려해 의자에 앉아 노래했지만, 목소리만큼은 여전히 힘차고 단단했다.

한편, 1941년생으로 올해 84세인 강부자는 1962년 KBS 2기 공채 탤런트로 데뷔해 반세기 넘게 대중과 호흡해 온 ‘국민 배우’다. 현재는 KBS 1TV 교양 프로그램 ‘동네 한 바퀴’ 내레이션을 맡아 또 다른 영역에서 목소리를 전하고 있다.

