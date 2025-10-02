자회사 노조 파업에 인천공항공사 “항공기 출발 3시간 전 도착하면 돼”

“공항에 너무 일찍 나오면 혼란만 가중됩니다. 항공기 출발 3시간 전에 도착하면 충분합니다.”

인천공항공사가 자회자 노동조합 파업을 우려해 여객들이 너무 일찍 도착하면 혼란만 가중된다고 밝혔다.

인천공항 여객터미널 모습.

3일 인천공항공사에 따르면 1일부터 무기한 총파업에 들어간 전국공항노동자연대 파업이 알려지면서 여객들이 공항 혼잡을 우려해 너무 일찍 공항에 도착하면 터미널 내 혼잡이 가중될 수 있다며 항공기 출발 3시간 전에만 도착해도 충분하다고 설명했다.

1일부터 무기한 총파업에 들어간 전국공항노동자연대는 사흘째 파업을 이어가고 있다.

이날도 환경미화, 교통 관리, 소방, 기계시설 관리, 터미널 운영 직군 인력 등 전국 15개 공항 노동자 2000여명이 파업에 참여했다.

집회에 참가한 노동자들은 4조 2교대 근무와 인력 충원, 자회사 직원 불이익 개선 등을 요구했다.



올 추석 연휴 기간 245만명이 인천공항을 이용할 것으로 예상된다. 하루평균 이용객은 지난해 추석 연휴 대비 11.5% 증가한 22만3000명 수준이다.

인천공항공사는 파업에 대비해 출국장에 엑스레이 검색장비를 확충하고 출국장을 기존 오전 6시에서 1시간 당겨 운영하는 등 관계기관 합동 특별대책을 실시하고 있다.

또 인천공항공사는 자회사 노조의 파업이 진행되더라도 필수유지인원 및 자회사 내외부 대체인력 투입 등을 통해 인천공항은 정상운영 중에 있다고 덧붙였다.

인천공항공사 관계자는 “편리한 공항이용을 위해 대중교통과 스마트 서비스를 적극 이용해 달라”고 당부했다.

한편 전날 인천국제공항 보안검색노조가 추가근무를 철회해 공항대란 우려가 제기되면서 긴장감이 돌기도 했다.

하지만 한국노총 인천공항보안노동조합과 보안검색통합노조는 3일부터 추석연휴(10월 2~12일) 기간 항공대란을 막기 위해 당초 철회했던 추가 근무에 나서기로 사측과 합의했다.

노조는 노동탄압 중단, 인력 충원, 근무여건 개선 등을 요구하며 추석연휴 추가근무를 거부했다. 그러나 사측과의 협의 끝에 극적으로 합의점을 찾았다.

이번 인천공항공사와 인천국제공항보안 자회사 간 합의로 출국장 조기 운영이 가능해져 우려됐던 공항대란을 피했다.

