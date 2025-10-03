李대통령, 혐중시위에 “국익 훼손 행위”

이재명 대통령은 2일 최근 벌어지고 있는 혐중시위를 겨냥해 “국익과 국가 이미지를 훼손하는 이 백해무익한 자해 행위를 완전히 추방해야 한다”며 정부가 인종차별적 혐오를 근절할 대책을 마련할 것을 지시했다.

이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 사흘 전부터 중국인 단체 관광객에게 한시적으로 무비자 입국이 허용된 것을 언급하며 “문제는 최근 특정 국가와 특정 국가 국민을 겨냥한 말도 안 되는 허무맹랑한 괴담, 혐오 발언들이 무차별적으로 유포되고 있다. 인종차별적인 집회들도 계속되고 있다”고 지적했다. 이 대통령은 “우리가 세계 문화 강국으로 인정받고 있는 이 시점에 정말 문화적이지 못하고 저질적인, 국격을 훼손하는 행위들을 결코 방치해선 안 된다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 회의에서 10일에 연차를 사용하겠다는 계획을 밝힌 뒤 참모들에게도 휴식을 취할 것을 권장했다. 그러면서도 이 대통령은 “비상대기 업무나 이런 건 당연히 해야 한다. 공직자가 솔직히 휴가·휴일이 어디 있나”라고 말했다.

이 대통령은 전날 샘 올트먼 오픈AI 대표 접견에서 언급한 ‘금산분리 예외 조항’과 관련해 충분한 논의가 필요하다고 재차 강조했다. 강유정 대통령실 대변인은 회의 후 진행한 브리핑에서 “(이 대통령은) 금산분리 예외 조항과 관련해 독점의 폐해가 없는 특수한 영역에 한해 우리 사회의 동의가 필요하다는 사회적 제안이었음을 강조하며, 고정된 도그마(독단적 신념)를 벗어나 사회적 논의의 필요성을 제안한 만큼 충분한 논의가 뒤따르길 바란다고 말했다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지