대구 미술계 화나게 한 윤석열 나체 그림 어느 정도길래?

대구 봉산문화회관 미술 전시회에서 윤석열 전 대통령을 나체로 묘사한 그림을 전시해 논란이 일자 대구 중구청이 전시실을 폐쇄했다.

지난달 24일부터 이달 2일까지 대경미술연구원은 봉산문화회관에서 기획 전시회를 진행했다. 작가 19명의 예술품 50여 점이 관객을 만났다.

윤석열 전 정부의 의료대란을 비판한 것으로 추정되는 동학의국. 대경미술연구원 제공

작품 가운데 홍성담 작가의 ‘동학의국’이란 제목의 그림에는 손바닥에 윤 전 대통령을 닮은 인물이 나체로 그려졌다. 의료진은 이 인물을 해부했다. 인물의 손바닥엔 ‘임금 왕’ 한자가 적혀있고, 그림 아래에는 “아래 괴수와 무뢰배 놈들이 역병을 여기저기 옮기고 있으니 절대 주의할사!”라고 적혔다.

홍 작가의 '똥광'과 '팔광' 작품도 전시했다. 각각 화투패에 윤 전 대통령과 김건희 여사가 그려진 그림과 보름달 속에 이승만 전 대통령 얼굴이 담긴 그림이다. 봉산문화회관은 주최 측인 대경미술연구원에 홍 작가의 그림 3점을 철거하라고 요구했다.

하지만 대경미술연구원 측은 “이번 전시는 시대정신을 탐구하는 미술가를 초청하고 그 태도와 미술을 공유하기 위해 마련된 것”이라며 이를 거부했고, 류규하 대구 중구청장이 나서 “정치적인 작품은 회관 운영 조례상 전시할 수 없다”며 해당 작품이 걸린 1전시실을 폐쇄하라고 지시했다.

결국 폐쇄했던 전시는 지난달 28일부터 재개했다. 주최 측이 정치와 예술의 대립 담론으로 흐르는 상황을 막으려고, 논란이 된 작품을 철거하기로 했기 때문이다.

윤석열 전 대통령 내외와 이승만 전 대통령의 모습이 화투패 안에 그려진 작품. 대경미술연구원 제공

대경미술연구원은 회원 전체 명의로 선언문을 내고 “우리는 폐쇄된 전시실의 문을 열 수 있는 방법을 찾고자 노력했다. 예술이 정치적 목적에 희생되거나 이용되어서는 안 되기 때문”이라며 “정치적 가십거리가 아니라 미술인이 관찰하고 형상화한 시대정신을 제대로 관람할 수 있도록 해야 한다”고 밝혔다.

이어 “행정기관의 처사에 큰 실망감을 감출 수 없다"며 "세간의 관심이 집중된 이번 전시회의 본래 취지를 되찾고, 다양한 ‘시대정신’이 공유되도록 하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지