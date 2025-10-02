hy, 정기구독 고객 대상 10월 특별 혜택 진행

hy는 정기구독 이용자를 위해 10월 한 달간 특별 혜택을 마련했다고 2일 밝혔다.

hy 제공

정기구독 고객은 지급받은 페이백 쿠폰을 사용하면 hy 인기 제품 무료 교환권과 할인쿠폰을 동시에 받을 수 있다. 1차부터 3차까지 차수별로 진행되며 △하루야채 프로틴 △야쿠르트 XO △헬리코박터 프로젝트 윌 3종이 순차 증정된다.

프레딧 만보기 연동자에게는 적립금을 평소보다 두 배로 제공한다. 프레딧 만보기는 걸음 수를 적립금으로 전환해주는 서비스로 적립금은 프레딧몰에서 현금처럼 사용 가능하다.

같은 기간 정기구독 고객 가운데 프레딧 멤버십 신규 가입자에게는 추가 혜택이 주어진다. 가입자 전원에게 적립금이 지급되며, 추첨을 통해 hy 건강기능식품을 증정한다. 경품은 △바이오리브 킬팻 다이어트 유산균 △발효홍삼양갱 프리미엄 △브이푸드 멀티비타민 데일리 등이다.

자세한 내용은 자사몰 프레딧에서 확인할 수 있다. hy는 ‘프레딧 정기배송’을 운영하고 있다. 자체 배송 조직인 ‘프레시 매니저’와 전국 물류망을 활용해 발효유, 간편식, 식자재 등 다양한 품목을 무료 배송한다. 고객은 라이프 스타일에 맞춰 배송 주기를 설정할 수 있어 편의성이 높다. 상반기에는 건강기능식품 정기구독 제도 ‘월간 영양’을 선보인 바 있다.

박철민 hy 마케팅 담당은 “정기구독 고객에게 더 많은 혜택을 제공하기 위해 기획했다”며 “체감할 수 있는 다양한 혜택을 통해 고객님께서 주신 사랑에 보답하겠다”고 말했다.

