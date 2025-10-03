강성 지지층 등쌀에… 판 깨진 여야 화합행사

더불어민주당 강성 지지층의 등쌀에 여야 청년 정치인들이 추석 연휴를 맞아 개최하는 인터넷 게임 대회에 참가하려던 여당 의원이 이를 철회했다. 민주당이 강성 지지층을 등에 업고 사법개혁 등 지속적으로 강공 노선을 밀어붙이자 이를 우려하는 목소리도 커지고 있다.

모경종 의원은 2일 엑스(X)에 “스타크래프트 대회 참가 소식으로 많은 분께 심려를 끼쳐드렸다”며 “지금이라도 바로잡고자 한다. 저는 이준석·김재섭 의원과 하는 이번 행사에 참여하지 않겠다”고 적었다. 모 의원은 이어 “여러분의 따끔한 질책의 말씀대로 지금은 우리 모두가 ‘단일대오’를 이뤄 싸워야 할 때”라고 강조했다.

‘스타’ 정치인 포스터. 개혁신당 제공

앞서 모 의원은 개혁신당 이 대표, 국민의힘 김 의원 등과 함께 추석 연휴를 맞아 5일 서울의 한 PC방에서 모여 스타크래프트 대회 ‘스타 정치인’을 개최하기로 했다. 행사를 주최한 이 대표는 “여야가 대립하지 않고 웃으며 경쟁하는 모습, 그 자체가 정치의 새로운 시작이길 바란다”며 그 의미를 소개했다.

최근 여야 대립이 극에 달한 가운데 여야 청년 정치인이 주축이 돼 마련한 화합의 장이었지만, 곧장 강성 지지층의 반발이 잇따랐다. 사회관계망서비스(SNS)상 민주당 지지층 사이에선 “내란당 소속과 오붓하게 겸상을 하느냐”, “징계하라” 등 거센 비판이 쏟아졌다. 결국 지지층의 비판에 모 의원은 참가를 포기한 것이다.

여당에선 강성 지지층의 반발에 당내 주요 의사 결정이 뒤집히는 사례가 반복되며 우려의 목소리가 터져 나온다. 특히 민주당 내 강경파들의 움직임이 최근 하락하고 있는 여당 및 이재명 대통령 지지율과 연관될 수 있다는 지적이다.

친명(친이재명)계 핵심인 민주당 김영진 의원은 이날 YTN라디오 인터뷰에서 “지금 이 대통령의 국정지지도와 민주당 정당지지도가 정권교체 이후에 가장 낮은 수준”이라면서 “민주당 지도부와 ‘조희대 청문회’를 진행했던 추미애 법제사법위원장과 많은 사람이 고민해 볼 필요가 있다”고 지적했다. 그는 “강렬한 지지층의 의견과 이를 따르는 민주당 내 지도부나 의원들의 반응이 국정운영에 어려움이 있게도 하는 상황들이 있다”며 “국회 법사위를 재구조화할 필요가 있다. 너무 소모적이고 국민 보시기에 적절한 법사위 운영이 아니다”라고도 덧붙였다.

당내 대표적 원로인사인 유인태 전 국회 사무총장도 이날 CBS라디오 인터뷰에서 “당이 대통령 지지율을 받쳐줘야 하는데 오히려 까먹고 있다”며 “대통령실에서도 그것 때문에 한숨을 쉬는 것 같더라”고 했다. 최근 이어지고 있는 이 대통령 지지율 하락 현상이 일정 부분 여당 내 강경파들의 움직임에 따른 결과일 수 있다는 분석이다.

지난달 26일 공개된 한국갤럽의 주간 정례여론조사에서 이 대통령 직무수행 긍정평가 비율은 55%로 취임 후 최저치를 기록했는데, 부정평가 응답자 중 11%가 ‘독재·독단’을, 5%는 ‘대법원장 사퇴 압박·사법부 흔들기’를 들었다.

