AI 훈풍에… 코스피 첫 3500 뚫었다

황금연휴를 하루 앞둔 2일 코스피가 사상 처음으로 3500 고지를 밟았다. 미 연방 정부의 셧다운(일시 업무정지) 여파로 기준금리 인하 기대감이 오히려 커진 데다, 삼성전자와 SK하이닉스가 오픈AI의 글로벌 인공지능(AI) 인프라 플랫폼 구축 사업인 스타게이트 프로젝트에 참여한다는 소식까지 전해지며 반도체 대형주가 상승을 견인했다.

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피는 전 거래일(3455.83)보다 69.65포인트(2.02%) 오른 3525.48에 개장했다. 뉴시스

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전일 대비 69.65포인트(2.02%) 오른 3525.48에 개장했다. 코스피가 3500선을 넘은 것은 이번이 처음이다.



코스피는 3500선을 돌파한 뒤에도 상승세를 이어가 장중 최고점을 계속 경신했다. 이날 오전 11시36분 3565.96까지 고점을 높였으며 오후 1시 현재 3557.03을 기록하고 있다. 종전 역대 최고점은 종가 기준 지난달 23일 3486.19였고, 장중 기준으로는 지난달 24일 3497.95였다.



이날 오후 1시 기준 외국인과 기관이 각각 1조9004억원, 8909억원을 순매수하며 코스피 상승을 이끌었다. 반면 개인은 2조7527억원 순매도세를 보이고 있다. 긴 연휴를 앞두고 코스피가 고점이라고 판단한 개인 투자자들이 차익 실현에 나선 것으로 보인다.



특히 오픈AI의 700조원 규모 프로젝트 참여 기대로 대형 반도체 주들이 급등했다. SK하이닉스는 이날 장중 전일 대비 11.11% 오르며 처음으로 ‘40만닉스’에 올라서고, 삼성전자는 4.65% 오르며 2021년 1월15일(9만6800원) 이후 4년9개월 만에 ‘9만전자’ 타이틀을 탈환했다. 앞서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 전날 서울에서 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 만나 오픈AI ‘스타게이트 이니셔티브’ 일환으로 새로운 전략적 파트너십을 발표했다.



전날 미국 셧다운 리스크가 오히려 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대를 높이면서 미국 증시가 일제히 상승 마감한 것도 코스피 불장의 연료로 작용했다. 같은 시각 코스닥지수는 7.77포인트(0.92%) 상승한 853.11을 기록했다. 지수는 전장보다 8.06포인트(0.95%) 오른 853.40으로 출발해 상승세를 이어가고 있다. 코스닥시장에서 외국인과 개인은 각각 110억원, 342억원을 순매수하고 있다. 기관은 323억원 순매도 중이다.

