[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 03일 (금요일)

쥐

96년생 상대의 기분을 파악하기 힘들면 정황을 살펴라.

84년생 땀나도록 뛰면 이루지 못할 것이 없다.

72년생 집착하지 말고 초연히 대처해야 한다.

60년생 탐욕을 부린다고 되는 것이 아니다.

49년생 당면 일에 큰 기대는 하지 않는 것이 좋다.

36년생 재차 확인하는 습관을 가질 것.

소

97년생 중요한 일이 지연될수록 심리적인 압박이 커진다.

85년생 지병이 있는 사람은 병세가 호전된다.

73년생 유흥 및 오락은 적당한 선에서 마무리하라.

61년생 거래처나 아끼는 공간을 점검하고 관리하라

49년생 따뜻한 말 한 마디가 의외로 좋은 성과다.

37년생 간섭하면 멀어지고 칭찬하면 가까워 진다.

범

98년생 작은 실수를 덮으려다가 일을 크게 만든다.

86년생 민첩한 것은 좋지만 오늘은 자리를 지켜라.

74년생 맘에 차지 않겠지만 꾸준히 공을 들여 보라.

62년생 자신감이 과도하면 일을 그르친다.

50년생 중도하차할 만하면 미련 없이 내려라.

38년생 하고 싶은 것은 미루지 말고 해야 함.

토끼

99년생 우유부단할수록 손해가 커질 수 있다.

87년생 새로운 거래일수록 신중하라.

75년생 화해하고 타협할 줄 알아야 미래가 있다.

63년생 강물위에 종이배처럼 위태롭기 그지없다.

51년생 가부 결정을 할 때는 명쾌히 해야 한다.

39년생 앞에 나섬을 삼가고 말은 가려서 할 것.

용

00년생 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀린다.

88년생 경험이 풍부한 사람의 충고를 듣자.

76년생 진리는 생각보다 멀리 있지 않음을 알라.

64년생 변화하고자 마음먹었다면 지체할 필요 없다.

52년생 손해 보는 마음으로 임하다 보면 좋아진다.

40년생 친인척 동기간에 정을 먼저 내보라.

28년생 복잡한 곳에서 분실사고를 당할 우려가 있다.

뱀

01년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다.

89년생 마음이 아프더라도 현재 모습을 인정하라.

77년생 소망하던 일이 이루어지는 길운이다.

65년생 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다.

53년생 강한 집착만큼이나 성취도 또한 높다

41년생 질서를 지키면서 부지런히 일하자.

29년생 주변에서 도와주려 해도 노력 없이 안된다.

말

02년생 갑짜기 변동수가 생긴다.

90년생 집안이 부산하지만 밖으로 나서지 마라.

78년생 무관심이 적이다. 진정성이 필요하다.

66년생 생각 없이 뱉은 말이 부담되어 돌아올 운.

54년생 상대를 이해하고 배려함에 미래는 장밋빛.

42년생 사람 많고 복잡한 곳 출입 삼갈 것.

30년생 일관성이 결여된 행동은 궁지에 몰린다.

양

03년생 금전거래에 정신적 고통이 온다.

91년생 가만있으면 중간은 간다는 말이 있다.

79년생 감정적으로 처리하다 보면 구설이 따른다.

67년생 파고들면 들수록 어렵게 꼬일 운이다.

55년생 지금 시작하는 것은 적절치 못함.

43년생 현재 일을 믿고 맡길 데가 없다.

31년생 타인의 말에 따라 생각이 좌지우지된다.

원숭이

04년생 이사나 직업에 신경이 쓰인다.

92년생 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라.

80년생 자신의 재능을 과대평가하는 것은 위험하다.

68년생 진솔하게 접근한다면 반드시 이룰 것이다.

56년생 기대와 실망이 교차할 운. 기회는 있다.

44년생 사소한 질병도 그때그때 체크해 나갈 것.

32년생 한치 앞을 내다보기 힘든 것이 현실이다.

닭

05년생 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라.

93년생 허물없는 건 좋지만 지킬 건 지켜라.

81년생 대물을 잡으려고 나섰다면 과감하게 하라.

69년생 누구를 위한다는 명목이라면 일찍 접어야 한다.

57년생 막혔던 일이 술술 풀려나가니 재미남.

45년생 할 말은 하고 지나가야 후회 않는다.

33년생 심기가 불편하면 잠시 벗어나라.

개

06년생 같은 뜻을 가진 사람을 만난다.

94년생 무리한 행동을 중단하라 불이익이 따른다.

82년생 독창성으로 승부해야 바라는 바 움켜쥔다.

70년생 원만한 대인관계가 곧 문제해결의 열쇠다.

58년생 걱정했던 경제적인 문제가 해결책이 보인다.

46년생 겉모양 보고 판단마라. 속내가 더 중요함.

34년생 투자말고 다른 곳으로 관심을 돌려보라.

돼지

95년생 의무를 다하지 않으면 자격 상실당한다.

83년생 경쟁에 한발 물러서는 것이 득이 된다.

71년생 열정만큼 결과가 미약한 건 어쩔 수 없다.

59년생 조금 무리하더라도 테크닉을 써보라.

47년생 자신의 생각이 틀릴 수도 있다.

35년생 몸은 피곤해도 마음만은 구름 위를 난다.

