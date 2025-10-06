청주 롯데캐슬 시그니처, 특별공급 10월 14일(화) 청약 일정 시작

청주시 흥덕구 강서동 일원에서 공급되는 청주 롯데캐슬 시그니처가 오는 10월 14일 특별공급 청약을 시작으로 본격적인 분양 일정에 들어선다. 15일에는 1순위, 16일에는 2순위 접수가 이어지며, 당첨자 발표는 22일, 정당 계약은 11월 3일부터 5일까지 진행된다.

단지는 지하 4층~지상 29층, 총 10개 동으로 구성되며, 962세대 규모의 대단지로 조성된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡ 타입으로 실수요자들의 높은 관심을 받는 중소형 중심 설계가 적용되며, 이 중 459세대는 일반분양 물량이다.

또한 1차 계약금 1,000만 원 정액제를 적용했고, 발코니 확장 시 주방가구와 장식장을 무상으로 제공한다.

교통 인프라가 단지의 가장 큰 장점이다. 충청권 광역급행철도 CTX(예정), KTX·SRT 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등이 인접해 광역 교통망을 누릴 수 있으며, 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로 등이 가까워 차량을 통한 이동도 편리하다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등이 인근에 있어 쇼핑과 문화생활을 편리하게 즐길 수 있으며, 청주의 신(新)중심 생활권에 위치해 생활 편의성이 뛰어나다. 여기에 강서초·서현초·서현중 등 우수 학군이 인접해 있어 교육 환경도 최적화돼 있다.

단지는 남향 위주의 혁신적 특화 설계로 채광과 통풍을 극대화했으며, 대규모 조경과 녹지 공간을 통해 쾌적한 주거 환경을 제공한다. 또한 입주민을 위한 피트니스 클럽, 골프연습장, 작은 도서관, 키즈플레이라운지 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련돼 있다.

견본주택은 청주시 흥덕구에 위치하며, 오는 10월 11일과 12일에는 추석맞이 특별 경품 이벤트가 열린다. 방문객들에게는 응모권이 증정되며, 당첨자에게 다양한 상품이 제공될 예정이다.

