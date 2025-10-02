다시 막 오른 뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’

실직 후 이혼한 아내 집에 나이 든 할머니 가정부로 꾸미고 들어가서야 아이들과 관계를 회복할 수 있었던 명배우 로빈 윌리엄스의 가족 영화 ‘미세스 다웃파이어’. 뮤지컬로 다시 만들어져 서울 잠실 샤롯데씨어터에서 공연중이다.

3년만에 다시 막오른 이번 작품에서 ‘다니엘&다웃파이어’ 역에는 황정민, 정성화, 정상훈이 출연한다. 아빠와 할머니를 오가는 20번의 퀵 체인지를 소화하며 한시도 눈을 뗄 수 없는 고난도 연기를 펼친다.

뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’에서 다니엘·다웃파이어 역을 맡은 황정민이 열연하고 있다. 샘컴퍼니 제공

순식간의 변신으로 목소리와 표정, 몸짓까지 완벽히 달리해 극의 몰입감을 한층 높인 이들은 “관객 여러분의 큰 박수 덕분에 힘을 얻어 첫 공연을 무사히 마쳤습니다. 이 에너지를 받아 남은 공연도 힘차게 달릴 테니 많은 응원 부탁드립니다.”(황정민), “첫 공연이라 긴장했지만 관객분들의 적극적인 반응 덕분에 공연 내내 즐겁게 무대에 설 수 있었고, 이 작품을 선택하길 정말 잘했다는 생각이 들었습니다. 입소문 많이 내주세요!”(정성화), “첫 공연이 끝나고 뭉클했습니다. 많은 관객 분들이 울고, 웃고, 또 공감해 주시는 모습을 보며 그간 연습했던 시간들이 헛되지 않았구나 하는 생각이 들었습니다. 많이 오셔서 이 감동과 웃음을 모두 가져가시길 바랍니다”(정상훈)라며 첫 공연을 마친 소감을 전했다.

‘미란다’ 역의 박혜나, 린아 배우 또한 “감동과 재미가 가득한 ‘미세스 다웃파이어’! 좋은 공연으로 다시 찾아뵐 수 있어 감사하고 기쁘네요. 막공까지 사랑 가득한 다웃파이어 열심히 가볼게요.”(박혜나), “연습과 리허설 기간 동안 울고 웃으며 참 즐겁게 작업했습니다. 관객분들과 함께 한다면 더 멋지게 완성되는 공연이라 믿어 의심치 않아요. 앞으로의 여정이 정말 기대되고 설렙니다.”(린아)라며 진심 어린 소감을 밝혔다.

‘스튜어트’ 역의 이지훈, 김다현 배우도 “함께 웃고 눈물 흘려주신 관객분들 덕분에 무대 위에서 큰 힘을 얻었습니다. ‘미세스 다웃파이어’는 웃음 속에 따뜻한 사랑이 담긴 작품입니다. 오늘 그 마음을 함께 나눠주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.”(이지훈), “관객분들의 웃음소리가 분장실까지 느껴집니다. 웃음과 감동의 결정판!”(김다현)라며 개막 소감을 전했다. 12월 7일까지.

