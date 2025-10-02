신임 日총리 15일 선출 전망…새 자민총재, 무난히 취임할 듯

[EPA 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

이시바 시게루 일본 총리의 뒤를 이을 새 총리가 오는 15일 국회에서 선출될 것으로 전망된다고 요미우리신문과 마이니치신문 등이 2일 보도했다.



보도에 따르면 일본 정부와 집권 자민당은 이달 15일 임시국회를 소집해 같은 날 총리 지명선거를 치르는 방향으로 조율에 들어갔다.



정부는 이르면 8일 여당과 야당에 임시국회 일정을 전달할 방침이다.



신임 총리가 정해지면 곧바로 새 내각이 출범한다.



총리는 차관인 부대신과 차관급인 정무관 인사까지 마친 뒤 이르면 20일께 국회에서 첫 소신 표명 연설을 할 것으로 예상된다고 마이니치가 전했다.



이번 총리 지명선거는 오는 4일 치러지는 집권 자민당 총재 선거를 계기로 실시된다. 내각제인 일본에서는 보통 집권당 대표가 총리를 맡는다.



중의원(하원)과 참의원(상원) 모두 야권이 과반 의석을 점하고 있지만, 야당들이 총리 지명선거에서 단일화에 실패할 가능성이 매우 커 제1당인 자민당 새 총재가 무난히 총리에 취임할 것으로 전망된다.



기시다 후미오 전 총리와 이시바 총리가 취임할 당시에는 자민당 총재 선거 며칠 뒤에 총리 지명선거를 진행했지만, 이번에는 이례적으로 두 선거 사이에 약 열흘 간격을 두게 됐다.



신임 자민당 총재는 총리 지명선거 전에 연립 정권 확대를 염두에 두고 야당과 협의에 나설 것으로 관측된다.



연정 확대 대상으로는 주로 제2야당 일본유신회와 제3야당 국민민주당이 거론된다. 그중 유신회가 연정 참여에 더 적극적인 편이다.



한편, 이틀 앞으로 다가온 자민당 총재 선거에서는 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않아 상위 2명이 결선 투표를 치를 것으로 현지 언론은 내다보고 있다.



마이니치, 니혼게이자이신문(닛케이)은 후보자 5명 가운데 고이즈미 신지로 농림수산상이 선두를 달리고 있다고 이날 보도했다.



고이즈미 농림수산상은 결선 진출이 유력하며, 남은 한자리를 두고 다카이치 사나에 전 경제안보담당상과 하야시 요시마사 관방장관이 치열한 경쟁을 벌이고 있다.



다카이치 전 경제안보상과 하야시 장관 중에는 다카이치 전 경제안보상이 약간 앞서 있지만, 하야시 장관을 지지하는 의원이 증가하는 추세여서 예측이 쉽지 않은 상황이다.



1차 투표는 국회의원 표 295표와 당원(당비 납부 일본 국적자)·당우(자민당 후원 정치단체 회원) 표 295표를 합산한 590표로 결과를 낸다.



닛케이는 자체 분석을 통해 고이즈미 농림수산상이 약 170표, 다카이치 전 경제안보상은 약 130표, 하야시 장관은 약 110표를 확보한 것으로 예상했다.



이 신문은 "결선 투표는 의원 표가 전체의 80% 이상을 차지한다"며 "현재 열세인 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상과 모테기 도시미쓰 전 자민당 간사장을 지지하는 표의 향방도 승패를 좌우할 수 있다"고 짚었다.



산케이신문은 당내 유일한 파벌인 아소파를 이끄는 아소 다로 전 총리의 의중도 중요한 변수라고 해설했다. 아소파 소속 의원은 43명이다.



아소 전 총리는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상 중 누구를 지지하는지 명확히 언급하지 않았다.



다만 고이즈미 농림수산상과 하야시 장관이 결선에서 대결할 경우 지역구 사정과 그간 관계를 고려했을 때 고이즈미 농림수산상을 지지할 가능성이 있다고 산케이가 전망했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지