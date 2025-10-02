엘앤티렉서스, L시리즈 고객 초청 행사 ‘렉서스 어메이징 다이닝’ 진행

사진=홍기웅 작가 제공

렉서스 공식 딜러 엘앤티렉서스가 렉서스 어메이징 멤버스의 일환으로, 프리미엄 고객 경험을 제공하는 브랜드 이벤트 ‘렉서스 어메이징 다이닝(Lexus Amazing Dining)’을 오는 10월 15일 진행한다고 밝혔다.

올해 두 번째로 열리는 이번 어메이징 다이닝은 엘앤티렉서스의 플래그십 모델 L시리즈(LS, LC, LM, LX) 구매 고객을 대상으로 별도 신청을 받아 선착순 모집된다.

행사 당일 엘앤티렉서스의 초청 고객들은 호림박물관 특별전 ‘검은빛의 서사’ 특별 도슨트 투어를 통해 한국 전통문화 속 흑색의 다층적 의미와 아름다움을 체험한 뒤, ‘미쉐린 가이드 서울 2025’ 선정 레스토랑 ‘마테르’로 이동해 디너 코스를 즐기게 된다. 특히 이번 투어는 전시를 기획한 큐레이터가 직접 설명을 맡아, 고객들에게 보다 깊이 있는 해설을 제공할 예정이다.

또한, ‘마테르’에서는 발효를 콘셉트로 창의적인 디너 코스가 마련되며, ‘렉서스 영파머스(Lexus Young Farmers)’가 직접 재배한 친환경 식재료가 더해져 테마의 의미를 한층 강화한다. 렉서스 영파머스는 전국 각지에서 친환경 농법을 실천하는 청년 농부를 발굴, 지원하는 프로그램이다.

엘앤티렉서스 이종우 경영기획 본부장은 “렉서스 어메이징 다이닝은 고객에게 단순한 초대를 넘어 브랜드가 추구하는 가치와 문화를 오감으로 체감할 수 있는 기회”라며, ”앞으로도 차별화된 가치를 직접 경험할 수 있는 프리미엄 이벤트를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

한편, 엘앤티렉서스는 전국 최다 판매 실적을 보유한 렉서스 공식 딜러사로, 서울 강남 및 경기 지역에 걸쳐 6개 쇼룸, 2개 시승센터, 6개 서비스 센터를 운영하며 차별화된 고객 서비스를 제공하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지