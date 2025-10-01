검찰개혁 반발 확산… 김건희 특검 이어 내란 특검 검사들도 움직임

김건희 특별검사팀(특검 민중기) 소속 파견 검사들이 검찰청 폐지를 포함한 검찰개혁안에 반대하며 상부에 전원 복귀를 요청한 가운데, 최근 내란 특검팀(특검 조은석) 파견 검사들도 현안 관련 논의를 한 것으로 확인됐다.

사진=뉴스1

박지영 내란 특검보는 1일 정례 브리핑에서 관련 질의에 “정확한 날짜는 모르지만 내부적으로 논의는 있던 것으로 알고 있다”며 “전원은 아니고 일부가 모였다”고 밝혔다.

이어 박 특검보는 “이러한 상황 변화에 함께 모여 고민하는 게 나쁘다고 생각하지 않는다. 지극히 당연한 일”이라며 “검사들이 생각을 공유하는 자리까지 문제 삼는 것은 적절치 않다고 본다”고 말했다. 다만 “공개적인 의견 표명은 없는 것으로 안다”고 덧붙였다.

그러면서 그는 “수사 기한 내 하루라도 빨리 진상을 규명하기 위해 열심히 수사 중”이라며 “검사들은 여러 상황에 대해 고민하되 주어진 업무 최선을 다하고 있다”고 말했다.

김건희 특검 소속 파견 검사 40명 전원은 전날 민중기 특검에게 원소속인 검찰청으로의 복귀를 요청하는 입장문을 전달했다. 이들은 입장문에 “최근 수사·기소 분리라는 명분하에 정부조직법이 개정돼 검찰청이 해체되고, 검사의 중대 범죄에 대한 직접 수사 기능이 상실됐으며, 수사 검사의 공소 유지 원칙적 금지 지침 등이 시행되고 있는 상황”이라며 “이와 모순되게 파견 검사들이 직접 수사·기소·공소 유지가 결합된 특검 업무를 계속 담당하는 것이 과연 옳은 것인지 혼란스러운 상황”이라고 적었다.

이후 검찰 내부에서 이를 지지하는 목소리가 잇따르고 있다. 내란 특검과 채해병 특검(특검 이명현) 소속 파견 검사들도 공개 입장을 표명할지 여부를 고심 중인 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지