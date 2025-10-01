장기수 더민주충남혁신회의 상임공동대표, 민주당 정책위 부의장 임명

더불어민주당은 장기수 더민주충남혁신회의 상임공동대표를 정책위원회 부의장으로 임명했다고 1일 밝혔다.
장 대표는 천안시의회 부의장과 충남청소년진흥원 원장을 역임하며 정책과 행정 경험을 두루 쌓아온 인물로, 현장의 목소리를 정책으로 연결해 온 실천형 정치인으로 평가받고 있다.
장기수 부의장은 연임 소감을 통해 “정책은 국민의 삶을 바꾸는 가장 강력한 도구”라며 “더불어민주당 정책위원회 부의장의로서 무거운 책임감을 갖고 임무에 임하겠다”고 밝혔다.
이어 “이재명 정부의 성공은 곧 국민의 삶이 나아지는 길”이라며 “민생을 최우선으로 두고, 현장의 목소리가 정책으로 실현되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
또한 그는 “청년과 서민, 사회적 약자가 희망을 가질 수 있는 대한민국을 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다”며 “국가적 과제 해결은 물론, 지역의 현안에도 귀 기울이며 지역 발전을 이끌 정책 대안을 마련하고, 중앙과 지역이 함께 성장하는 길을 열어가겠다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지