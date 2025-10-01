농협중앙회, 4개 협동조합과 함께‘아침밥 먹기 운동’성료

농협중앙회는 30일 수협중앙회에서 '수산물과 함께하는 아침밥 먹기 운동'의 일환으로, ‘아침밥차’ 행사를 개최했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 지난달 30일 수협중앙회에서 ’수산물과 함께하는 아침밥 먹기 운동’의 일환으로, ‘아침밥차’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

지난해부터 이어진 이번 캠페인은 한국협동조합협의회 회장단의 협조와 각 기관 임직원의 적극적인 참여 속에 올해도 성공적으로 진행되었다. 9월 16일 새마을금고중앙회를 시작으로, 18일 산림조합중앙회, 24일 신협중앙회, 30일 수협중앙회까지 총 4개 협동조합과 함께 릴레이 형식으로 운영됐으며, 약 2,100여 명의 임직원이 참여해 뜨거운 호응을 얻었다.

마지막 행사인 수협중앙회에서는‘수산물과 함께하는 아침밥차’를 통해 출근길 임직원들에게 전복 주먹밥과 농협 즉석밥‘밥심’을 제공했다. 특히 이날 제공된 전복 주먹밥은 수협에서 지원한 전복과 농협의 쌀을 활용하여, 농업인과 어업인을 동시에 지원하는 의미를 더했다.

또한 즉석밥 제공을 통해 바쁜 직장인들도 건강한 아침 식사를 실천할 수 있도록 돕는 계기가 되었으며, 쌀 소비 촉진에 대한 국민적 공감대 형성에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

수협중앙회 이승룡 경제상임이사는 “이번 수산물과 함께하는 아침밥 먹기 운동은 농업인과 어업인을 동시에 지원하는 좋은 사례” 라며, ”앞으로도 다양한 협력을 통해 상생할 수 있는 방안을 모색하겠다“ 고 전했다.

농협중앙회 이종욱 상무는 “이번 행사는 협동조합 간 협력의 중요성을 보여주는 뜻깊은 행사”라며, “앞으로도 다양한 협동조합과의 협력을 통해 쌀 소비촉진 활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 화답했다.

