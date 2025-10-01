“정치 화합, 이렇게 한다고요?”…여야 의원들 게임으로 만났다

젊은 여야 국회의원들이 민족 대명절인 추석을 맞아 전략 시뮬레이션 게임인 ‘스타크래프트’로 한판 대결을 벌인다.

‘스타’ 정치인 포스터. 개혁신당 제공

개혁신당은 오는 5일 오후 6시에 서울의 한 PC방에서 개혁신당 이준석 대표와 더불어민주당 모경종 의원, 국민의힘 김재섭 의원이 스타크래프트 대회를 연다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 이 대표가 직접 제안하고 모 의원과 김 의원 화답해 공동으로 개최된다.

경기는 국회의원과 전직 프로게이머가 팀을 이뤄 1대1, 2대2, 3대3 방식으로 진행된다. ‘몽상가 토스’ 강민과 ‘천재 테란’ 이윤열, ‘투신’ 박성준 등도 합류한다.

주훈 전 SKT T1 감독과 정수영 전 KTF 감독이 다시 맞붙는 지휘전과 김철민 캐스터의 해설까지 더해져 다양한 재미를 선사할 전망이다.

이번 행사는 정치적 대립을 넘어 화합의 정치를 구현하고 명절이 지닌 나눔의 가치를 정치권이 실천해 국민과 함께 즐길 수 있는 새로운 교류의 장을 만들기 위해 기획됐다.

아울러 개혁신당은 경기에서 승리한 팀의 이름으로 취약계층에 기부할 예정이라고 설명했다.

이 대표는 “이번 대회를 정례 행사로 발전시켜 정치권 화합과 국민 교류의 장으로 이어갈 계획”이라며 “여야가 대립하지 않고 웃으며 경쟁하는 모습, 그 자체가 정치의 새로운 시작이길 바란다”라고 밝혔다.

한편, 이번 경기는 개혁신당 공식 유튜브를 통해 생중계될 예정이다.

