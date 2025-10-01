이민정, 태어나기 전 친언니 잃은 아픔 공개… 母 "아기 예방주사 맞고"

배우 이민정이 친언니를 잃은 가족사를 고백했다.

이민정은 9월 30일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상을 통해 어머니와 함께 특별한 데이트를 즐기는 하루를 공개했다.

식당을 찾은 어머니는 이민정의 어린 시절을 추억하며 둘만의 오붓한 시간을 보냈다. 더불어 어머니는 과거 이민정이 태어나기 전, 둘째 아이를 잃었던 아픔을 털어놓았다.

이민정의 어머니는 "아이들을 낳고 나서 비염이 생겼다, 찬바람을 맞으면 재채기를 100번 했다"라고 말했다. 이때 이민정 어머니는 "아이 셋 낳을 동안"이라고 말하다가 "아이 둘 키울 동안 계속 그랬다"라고 정정했다.

이에 이민정은 "얘기해도 된다, (아이가) 셋이었는데 한 명은 (내가) 안 태어났을 때 (사망했다)"라고 했고, 어머니는 "예방주사 맞고 열이 나서 아기를 잃었다"라고 말했다.

이민정은 "그래서 엄마가 내가 주사만 맞으면 그렇게 떨었다, 어릴 때 나는 그런 걸 몰랐으니까 '엄마가 왜 울지? 난 괜찮아요' 이러면서 주사를 맞았다, 엄마가 너무 울어서 나는 웃으면서 주사를 맞았다"라고 했다.

어머니는 "아이들이 아프면 약간 노이로제가 있었다, 조금만 아파도 큰일 나니까 혹시라도 체하면 어떡하나 싶어서 먹을 것도 팍팍 먹이지 못했다"라고 회상했다.

이민정은 "그 사실을 고등학교 때 알았다, 엄마가 아기를 안고 있는 사진을 봤는데 (아기가) 내가 아니었다, 너무 놀라서 엄마가 두 번째 결혼인가 싶었다"라며 웃었다. 이어 "혼자 별별 생각을 다 했는데 알고 보니까 그런 일이 있었다"라고 덧붙였다.

